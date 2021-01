V ZD Ljubljana dobili nove paličice za jemanje brisov

Testiranje bo od 11. do 15. ure v Športni dvorani Kodeljevo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Zdravstvenem domu Ljubljana danes nadaljujejo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Kot so sporočili, so zjutraj prejeli pošiljko novih ustreznih paličic za jemanje brisov. Testiranje poteka od 11. do 15. ure v Športni dvorani Kodeljevo.Zdravstveni dom Ljubljana je v četrtek na podlagi začasne odločbe Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) začasno ustavil množično testiranja na novi koronavirus . Agencija je namreč ugotovila, da so paličice za odvzem brisa, ki jih uporabljajo, neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak.Eden od lastnikov podjetja Majbert Pharm, ki je državi dobavilo pol milijona hitrih antigenskih testov,je v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija zatrdil, da bodo danes zjutraj na testirna mesta po državi dostavili dodatne palčke za jemanje brisov, tako da se bo množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom lahko nadaljevalo.Iz Zdravstvenega doma Ljubljana so danes sporočili, da je JAZMP v četrtkovem inšpekcijskem nadzoru pri dobavitelju hitrih antigenskih testov ugotovila ustrezno označenost novih dodatnih paličic pri brisih – gre za paličice za nosno-žrelni predel – ki jih ima dobavitelj na zalogi. V zdravstvenem domu so tako zjutraj prejeli pošiljko novih ustreznih paličic, zato prebivalce Mestne občine Ljubljana obveščajo, da z današnjim dnem nadaljujejo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi.Testiranje poteka od 11. do 15. ure v Športni dvorani Kodeljevo. Kot so pojasnili, bo sprejem možen do 13.30. Testiranje s hitrimi antigenskimi testi v Športni dvorani Kodeljevo bodo do nadaljnjega izvajali od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure.Občani, ki bi se želeli testirati, morajo s seboj prinesti osebni dokument in zdravstveno izkaznico, obvezno je tudi nošenje zaščitne maske.Na lokaciji testiranja se izvede bris nosno-žrelnega prostora. Osebe s pozitivnim rezultatom bodo poklicali v roku ene ure od testiranja, negativni rezultati bodo sporočeni prek SMS-obvestila. Testiranje je za prebivalce brezplačno. Na testiranje se za zdaj ni treba naročiti, so pojasnili.Pri tem so spomnili, naj osebe, ki imajo simptome in znake okužbe s covidom-19, ostanejo doma in se posvetujejo z osebnim ali dežurnim zdravnikom po telefonu oziroma elektronski pošti ter sledijo prejetim navodilom.