V želji po predčasnih volitvah stopnjevanje pritiska

V LMŠ, SD, Levici in SAB so se včeraj dogovorili, da bodo interpelacijo proti ministru za notranje zadeve, ki so jo spisali v Levici, vložili prihodnji teden. S tem izvajajo pritisk na vladonjihov namen pa je predvsem priti do predčasnih volitev in tako normalizirati stanje v državi. Stopnjevanje bi lahko še sledilo.Prvaki strank so že prejšnji teden namreč začeli razpravo o smiselnosti ponovnega poskusa vložitve ustavne obtožbe, ki pa še zagotovi predčasnih volitev, in interpelaciji celotne vlade. »Veste pa, da če želimo glasovati o interpelaciji vlade, je treba vložiti protikandidata za mandatarja. To bi bilo smiselno, če bi imela Koalicija ustavnega loka nedvoumno 46 glasov in če bi se našla oseba, ki bi bil slamnati kandidat in bi nedvoumno povedal, da ne bo sestavljal vlade, ampak bi nato sledile volitve,« je komentiral vodja poslancev LMŠV opoziciji končne odločitve o tej temi še niso sprejeli, bo pa po njihovih besedah glasovanje o interpelaciji o notranjem ministru Hojsu ter pred tem še ministrici za izobraževanjein ministru za pravosodjepokazatelj podpore vladi v parlamentu. V poslanski skupini Desus, kjer je običajno jeziček na tehtnici pri doseganju 46 poslanskih glasov, odgovora o (ne)podpori interpelacij včeraj še niso imeli.Vodja poslanske skupine Leviceje povedal, da v interpelaciji Hojsu očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi, policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije ter njeno politizacijo in militarizacijo. Dopolnili pa jo bodo tudi z očitki o njegovem nespoštljivem odnosu do javnosti ter policijskih sindikatov in zaposlenih v policiji.Na očitke o soliranju, ki so se pojavili po objavi napovedi interpelacije v medijih, je Vatovec odgovoril, da so osnutek opozicijskim partnerjem poslali dan pred sestankom in da jo bodo po uskladitvi vložili vsi skupaj ter da je to skupna interpelacija četverke zoper Hojsa. Ta je septembra lani interpelacijo, ki so jo prav tako vložile LMŠ, SD, Levica in SAB, preživel. Takrat so ga kritizirali predvsem zaradi odločitve notranjega ministrstva, da ugodi pritožbi proti ponovni prepovedi koncerta hrvaškega glasbenika, a mu poslanci nato nezaupnice niso izglasovali. Zanje je glasovalo 38, proti jih je bilo 43.Hojs je včeraj dejal, da ni seznanjen z vsebino interpelacije, zato očitkov ni želel komentirati.