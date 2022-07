Vlada je obravnavala predlog in seznam varčevalnih ukrepov Rižanskega vodovoda Koper v Istri in načrt predvidenih prekinitev dobave vode. Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je pozval, naj prebivalci z vodo ravnajo, kar se da varčno. »Stanje je izjemno resno,« je poudaril in dodal naj prebivalci in obiskovalci slovenske obale in Istre upoštevajo vsa navodila tamkjanšjih oblasti.

Pripravili pa so nekaj ukrepov, ki bodo omilili stanje. »V pripravi je načrt dopolnilne oskrbe z vodo s cisternami, ki ga pripravlja ministrstvo za obrambo. Direkcija za vode je izdala tudi začasno uporabo Vaganelskega jezera in drugih manjših zajetij za druge, predvsem kmetijske rabe. Ministrstvo za okolje in prostor bo, če bo potrebno, izdalo sklep, ki bo potrdil program Rižanskega vodovoda o prekinitvah dobav, prav tako bo ministrstvo, če bo potrebno, tudi odredilo interventna sredstva do pol milijona evrov. Skupaj z Rižanskim vodovodom se bomo trudili za čim boljšo informiranost prebivalstva,« je povedal minister.

Glede srednje- in dolgoročnih ukrepov pa je minister pojasnil, da so povezani predvsem z vzpostavitvijo trajnostnega sistema oskrbe z vodo slovenske Istre. »Najprej bomo pregledali vse aktivnosti na državnem prostorskem načrtu Suhorca in predlagali tudi razširitev tega načrta z dodatnimi možnostmi. Zadovoljen sem , da sem v pogovoru s kraškimi županjami in župani videl, da se ponujajo kot del rešitve, da je vodno zajetje Klariči možnost, ki je zdaj izven prostorskega načrta Suhorca. Prav tako sem bil v stiku s postojnskim županom in tudi zajetje Malni v Postojni je ena izmed možnih rešitev.«

Slovenska Istra je še zadnji del Slovenije, kjer vodooskrba še ni na primerni ravni, je dejal minister, zato bodo v prihodnjih letih skušali najti trajno rešitev. »Slovenija je v zadnjih letih vložila okoli milijardo evrov za vodooskrbo prebivalcev, vsa druga območja so rešena, slovenska Istra pa ostaja črna točka, verjamem, da bomo z lokalnimi župani prišli do rešitve, da se takšna situacija, kot jo imamo letos, ne bo več ponovila,« je povedal.