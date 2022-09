Varuhinja edinstvene mineralne vode

V nadaljevanju preberite:

Darja Teržan, izvršna direktorica poslovnega področja Donat v Atlantic Grupi, je po izobrazbi tehnologinja, strokovnjakinja za marketing v praksi in matematičarka po naravi. Kalila se je v oddelku za marketing v GlaxoSmithKline (GSK), kjer je med drugim na dvanajst trgov v regiji lansirala zobno pasto Sensodyne in številne druge proizvode, s čimer si je v stroki pridobila izjemen sloves, ki odmeva še danes. Iz GSK je odšla v časih finančne krize, ko so, kot pravi, marsikatere multinacionalke v strahu pred izgubo dobičkov brezglavo uničevale tudi marsikatere odlične ekipe. »Ljudje, ki sem jih cenila, so odhajali drugam, zato sem začela razmišljati, ali je tudi zame prišel čas za spremembo, obenem pa sem si želela postati mama. V GSK sem veliko potovala, zato sem pogledovala po bolj lokalnem delovnem mestu.«