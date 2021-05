Vasko Simoniti: Ne bo konca sveta

Razstave kot politični projekt

Stroške bodo plačali

»Obžalujem, da je prišlo do zapleta,« je glede odpovedi slovenske razstave v evropskem parlamentu zatrdil minister za kulturo. Njegovo glavno sporočilo je, da v Sloveniji lahko sami odločimo, katera dela bodo predstavljena na razstavi. Pri odločitvi o odpovedi bo vztrajal.Kot je pojasnil v pogovoru z bruseljskimi dopisniki, sam ni bil seznanjen s pogoji, pod katerimi bi bila organizirana razstava. Po njegovih besedah ni pravočasno izvedel, da bi bila na razstavi predstavljena tudi dela iz stalne zbirke evropskega parlamenta. »Temu sem odločno nasprotoval, ker mislim, da to ni potrebno, saj smo samostojna, suverena država in bomo odločali mi, kaj bomo razstavljali,« je povedal.Kot minister bi pričakoval, da bi dobil časovni načrt z natančno določenimi pogoji po točkah in pogojih. Teh ni poznal in zato ni privolil v razstavo. Obžaluje, da se je tako zgodilo. Pripravljanje je po njegovih besedah trajalo predolgo. »Evropski parlament bi bil počaščen in bi se mi zdelo v redu, če samo od sebe ob tej priložnosti razstavi dela, ki jih ima shranjena, in narediti pozitivni teater,« je ocenil. A ločeno od slovensko razstave.Pojasnil je, da bi ga s pogoji morale seznaniti njegove službe. »Ni govora, da bi preklical odločitev,« je pojasnil. Razstava bo samo pod pogojem, da je celostna in da je razstava, ki jo želi evropski parlament, v drugih prostorih ali kje drugje,« je ocenil.Če bi od začetka vedel, kako stvari potekajo, bi vztrajal, da poiščejo ustrezno galerijo. »Takšne razstave so vedno malo politični projekti,« je ocenil. To je po njegovem del politične predstavitve države, ki prevzema predsedovanje.»Ko govorimo, kaj bomo mi naredili, je tisto, kar bomo mi odločili, in tako mora biti. Noben uradnik tukaj ne bo postavljal pogojev. Lahko jih postavlja, jaz pa jih lahko ne sprejmem. In to ni noben teater,« je še dejal.»Ker sem neveden,« je odgovoril na vprašanje, kako ni vedel, da razstave v evropskem parlamentu vedno potekajo na tak način, z vključitvijo del iz njihove zbirke. Pojasnil je, da je bila odločitev njegova. »Ne bo konec sveta,« je povedal glede posledic svojega ravnanja. Tudi sramota po njegovih besedah ne bo nastala. Razstave držav članic v parlamentarnih prostorih v času njihovega predsedovanja svetu EU potekajo že od leta 2011. Doslej ni bilo nobenih zapletov.Pojasnil je, da je bil kot minister obveščen po kapljicah, in ne s celovito informacijo. Izbrani kustosje po njegovih besedah imeniten poznavalec umetnosti. Simonitija je zmotilo tudi, da bodo v katalogu, v katerem bi napisal uvod, najprej predstavljena dela evropskega parlamenta. To je bilo v njegovih očeh nesprejemljivo.Avtorji iz stalne zbirke bi bili lahko na koncu kje navedeni. »Sicer pa mora biti katalog v celoti in polni meri posvečen zgolj slovenskim umetnikom in umetnicam z ustrezno spremno besedo gospoda Košana in mojim morebitnim uvodom,« je pojasnil.Na njegovih sestankih s predstavniki institucij v EU v Bruslju se s tem vprašanjem niso ukvarjali. Nastale stroške, povezane z razstavo, bodo po napovedih ministra poravnali. Upa pa, da bo razstava v Slovenj Gradcu, v Ljubljani ali kje drugje v Evropi. »Tudi Slovenijo je treba spomniti, da predseduje, doma, prej kot pa zunaj, zlasti v Bruslju,« je še dejal.