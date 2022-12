Vatikan Rupnika izobčil še pred obtožbami o spolnih zlorabah žensk

Vatikan je slovenskega jezuita, sicer znamenitega in iskanega cerkvenega umetnika Marka Rupnika že leta 2019 začasno ekskomuniciral, ker je storil enega najhujših zločinov v Katoliški cerkvi, ko je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha, je novinarjem v Rimu potrdil predstojnik svetovnega jezuitskega reda Arturo Sosa.

Ta je v sredo potrdil pisanje italijanskih medijev z dobrim vpogledom v dogajanje v Vatikanu, da je bil slovenski duhovnik in umetnik pater Rupnik leta 2019 obtožen enega najresnejših prestopkov v Katoliški cerkvi.

Slovenski duhovnik in svetovno priznani sakralni umetnik je podelil odvezo ženski, ki se mu je spovedala, da je z njim imela spolno razmerje. S tem dejstvom so bili v jezuitskem redu seznanjeni, a ga niso razkrili do sredinega srečanja Sose z novinarji v Rimu.

Izobčenje je odpravil tako, da je dejanje priznal in se pokesal

»Zloraba zakramenta spovedi na ta način je eden najhujših zločinov v Katoliški cerkvi,« je pojasnil Sosa in dejal, da je bil 68-letni Rupnik za svoj zločin kaznovan s takojšnjim izobčenjem. »Torej je bil izobčen. Kako odpravite izobčenje? Oseba mora to prepoznati in se mora pokesati, kar je tudi storila,« je dejal Rupnikov predstojnik. Omejitve Rupnikove duhovniške službe, ki ostajajo veljavne, izvirajo iz opisanega greha, za katerega je bil obtožen leta 2019, in ne iz obtožb iz leta 2021, ki jih je vatikanski urad za spolne zločine zavrgel zaradi zastaranja.

Za enega najhujših zločinov v Katoliški cerkvi je bil tako Rupnik očitno kaznovan dve leti pred tem, ko se je Vatikan odločil, da umakne drugo tožbo proti njemu zaradi domnevne zlorabe devetih žensk pod njegovo duhovno oskrbo.

Rupnik je mojster mozaikov. Leta 2000 je prejel prejel Prešernovo nagrado za mozaično poslikavo papeževe kapele Odrešenikove matere v Vatikanu.

Zadeve so zastarale

Šlo naj bi za devet redovnic (za članice ženskega inštituta za versko življenje v Ljubljani), s katerimi je domnevno imel danes 68-letni Rupnik spolne odnose v 90. letih prejšnjega stoletja v Ljubljani. Vatikanski dikasterij za doktrino vere oziroma nekdanja kongregacija za doktrino vere je leta 2021 odločila, da so zadeve zastarale, ker je od dejanj minilo več kot 30 let – čeprav je ta isti dikasterij oziroma kongregacija Rupnika pred tem že ekskomunicirala in ga nato sprejela nazaj.

To je novinarjem v Rimu priznal Sosa. Sosa je sicer tudi zanikal prejšnjo izjavo jezuitov, ko je dejal, da omejitve Rupnikove službe, ki še vedno veljajo, izhajajo iz prejšnje obsodbe iz leta 2019, in ne iz obtožb iz leta 2021, saj so te za Vatikan zastarele.

Jezuiti so namreč 2. decembra potrdili, da so leta 2021 prejeli omenjene obtožbe redovnic, a ugotovili, da so zadeve zastarele, kljub temu pa so proti Rupniku uvedli sankcije – prepoved poslušanja spovedi, prepoved duhovnega vodenja in duhovnih vaj. Niso pa omenili, da so ga leta 2019 ekskomunicirali, ker je odvezal greha za spolni odnos žensko, s katero je sam imel ta spolni odnos.

Afero so sicer razkrili italijanski blogi Silere non Possum, Left.it ter Messa in Latino. Poročali so, da 8je menda ena od redovnic zaradi zlorabe poskušala narediti samomor.

Vatikan je v podobnih primerih občasno že »pozabil« na zastaralni rok, ko je ukrepal proti duhovnikom, obtoženim spolnih zlorab. V primeru Rupnika pa tega ni storil, pri čemer AP omenja, da dikasterij vodi jezuit, jezuit je tudi tožilec za spolne prekrške in jezuit je njegov namestnik, ki je bil skupaj z Rupnikom celo v jezuitski skupnosti v Rimu. Torej se med seboj poznajo.

Na vprašanje, ali je papež Frančišek kaj vedel o tem primeru, je Sosa dejal, da si predstavlja, da je prefekt dikasterija, kardinal in jezuit Luis Ladaria papežu o tem že kaj povedal. AP poroča, da zdaj jezuiti vprašanja o primeru naslavljajo na Vatikan, ta pa meče žogico nazaj jezuitom in afera se nadaljuje.