Včeraj potrdili 12 novih okužb, delež 2,1-odstoten

Včeraj je bilo s hitrimi antigenskimi testi testiranih 5.647 ljudi, PCR-test pa je opravilo 564 oseb. Delež pozitivnih PCR-testov je znašal 2,1 odstotka, okužbo so potrdili pri 12 ljudeh.Epidemiološke razmere v državi za zdaj ostajajo ugodne, sprememba je sicer opazna pri 7-dnevnem povprečju novih primerov. To je poraslo za odstotek in zdaj znaša 55,7 novih primerov. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev medtem znaša 26,8.Polno celjenih v državi je danes 735.561 oziroma 42 odstotka prebivalstva, kažejo vladni podatki. Z enim odmerkom je bilo cepljenih 838.523 ljudi oziroma 48 odstotkov prebivalstva. Zaradi covida-19 je hospitaliziranih 41 oseb, kar je 4,7-odstoten upad. Na intenzivnem oddelku se zdravi 10 pacientov, umrli sta dve osebi, skupno pa 4.425 ljudi.