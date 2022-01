11.40 Vrh okužb s koronavirusom bo dosežen predvidoma do konca meseca

Epidemija covida-19 po napovedi Matjaža Leskovarja z Instituta Jožef Stefan (IJS) še vedno raste zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice omikron. Predvidoma v torek bi lahko potrdili več kot 10.000 okužb, če bodo kapacitete PCR-testiranja to omogočale.

Kot napoveduje Leskovar, bomo v Sloveniji vrh števila potrjenih okužb dosegli predvidoma do konca januarja, vrh hospitaliziranih covidnih bolnikov pa predvidoma v prvi polovici februarja. Če so njegove prve ocene možnega razvoja epidemije predvidevale, da bi se lahko takrat približali zasedenosti covidnih bolnišnic ob vrhuncu četrtega vala epidemije, pa se to po zadnji napovedi ne bo zgodilo.

11.05 V okviru pobude Covax razdelili že milijardo doz cepiva

Globalna pobuda za pravično razdelitev cepiva Covax je doslej razdelila že milijardo doz cepiva proti covidu-19, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Prvo cepivo so v okviru te pobude razdelili pred manj kot letom dni, doslej pa ga je prejelo 144 držav in ozemelj po vsem svetu. Milijardno dozo je vsebovala pošiljka 1,1 milijona doz cepiva proti covidu-19, ki so jo v soboto poslali v Ruando.

»Gre za pomemben mejnik v najobsežnejšem in najhitrejšem globalnem uvajanju cepiva v zgodovini,« je na Twitterju zapisal izvršni direktor globalnega zavezništva za cepiva (Gavi) Seth Berkley. Kot je dodal, delo še ni končano. »Ne moremo si privoščiti, da bi omikron in povečano povpraševanje po poživitvenih odmerkih uničila napredek, ki smo ga dosegli,« je navedel. »Če svet s skupnimi močmi zagotovi, da bodo odrasli v revnejših državah zaščiteni v takšnem deležu kot v bogatejših državah, lahko v prihodnjem letu preprečimo od 940.000 do 1,27 milijona smrti,« je dodal.

9.50 V Sloveniji se epidemija ne umirja

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so včeraj ob opravljenih 10.299 PCR-testih potrdili 6012 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je 2652 več kot prejšnjo soboto. Delež pozitivnih testov znaša že 58,4 odstotka in je najvišji od začetka epidemije.

Po oceni NIJZ je v državi 66.777 aktivnih okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je povzpelo na 6029, sedemdnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa znaša 3152.

V petek so ob opravljenih 14.360 PCR-testih potrdil 7.580 okužb z novim koronavirusom, kar je največ okužb v enem dnevu od začetka epidemije. Delež pozitivnih testov je znašal 53 odstotkov.

V bolnišnicah zdravijo 549 covidnih bolnikov, 156 na intenzivni negi, umrl en bolnik s covidom-19.