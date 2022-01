Včeraj v Sloveniji 12.772 okužb, pozitivnih je bilo 75,4 odstotka PCR-testov

Včeraj so v Sloveniji opravili 16.928 testov po metodi PCR in odkrili 12.772 novih okužb, poroča portal Nacionalnega centra za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je znašal 75,4 odstotka. Opravili so tudi 114.236 hitrih antigenskih testov.

Včerajšnje število okužb je za 14.164, odkritimi to soboto, drugo najvišje od začetka epidemije. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 7615.

Po oceni NIJZ je trenutno v Sloveniji 126.251 aktivnih okužb, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 5982, tedensko povprečje pa 11.058.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.259.605 ljudi, z vsemi pa 1.207.103.

Prejšnji teden so, kot piše STA, pri nas potrdili več kot 73.000 novih primerov koronavirusnih okužb, daleč največ od začetka epidemije in dobrih 28.000 več kot teden prej. Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 je rahlo zraslo, zmanjšalo pa se je število tistih na intenzivni terapiji.

Smrtni davek je bil ponovno visok. Umrlo je 80 bolnikov s covidom-19, skoraj dvakrat toliko kot v tednu prej.