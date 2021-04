Več kot 110.000 ljudi potrebuje socialno pomoč

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih, ki jih je zavod za zaposlovanje objavil ta teden, je brezposelnih manj, kot jih je bilo pred enim mesecem. Kljub temu pa statistike ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) kažejo, da se število upravičencev do denarne socialne pomoči povečuje in jih je bilo februarja že več kot 110.000, kar je skoraj 15.000 več kot v istem obdobju lani. Porast je povezan z epidemijo, vrstijo pa se tudi opozorila zaradi povečanja deleža ljudi, ki dolgotrajno potrebujejo socialne transferje za preživetje.​