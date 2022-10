Več kot 5000 overjenih podpisov za brezplačna kosila

Inštitut 8. marec je v kampanji Za otroke gre! predlagal spremembo dveh zakonov, s katerima bi omogočili brezplačna kosila za vse osnovnošolce. Danes so v državni zbor vložili več kot 5000 overjenih podpisov in tako tudi uradno vložili predlog za spremembo zakonodaje. Kot so pojasnili pred vstopom v državni zbor, bodo spremembo zakonov sprejemali po rednem postopku, v Inštitutu 8. marec pa si želijo, da bi tudi z morebitnimi amandmaji dobili dober zakon.

Kot je pojasnila Maja Koražija, so se za predlog za brezplačna kosila odločili na podlagi ankete, ki so jo opravili, ko se je začela draginja. V anketi so namreč ljudje opozarjali, da bodo najtežje plačali položnice, šolska prehrana pa je eden največjih stroškov staršev.

Mojca Lukan je razložila, zakaj je nujna sprememba dveh zakonov. V zakonu o osnovni šoli bodo šolsko kosilo opredelili kot pravico za vse, danes so šole namreč dolžne zagotavljati en obrok, in sicer malico. Zdaj opredeljujejo kosilo kot javno službo, v zakonu o šolski prehrani pa prepovedujejo tako imenovani outsourcing, da bi torej šole pripravo kosil najemale pri različnih podjetjih s cateringom.

Nika Kovač je še dodala, da so se ves čas zavzemali in se še zavzemajo za krepitev javnega šolstva: »Zavzemali smo se za skupnost, za solidarnost. Veseli smo, da se oblikuje skupnost po vsej Sloveniji. Za nami stojijo danes prostovoljci iz Ljubljane, Gorenjske, iz najrazličnejših koncev Slovenije, ki so želeli biti del tega trenutka. Za nas je bil en velik nauk te kampanje, da je treba kdaj samo vztrajati pri tem, kar je prav, to je enake možnosti za vse, in da gremo s to mislijo naprej.«

Spomnimo, da so predlog sprememb zakonodaje, ki bi prinesla brezplačno šolsko prehrano tako v osnovnih kot srednjih šolah, vložili tudi v SDS. Da njihov predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, so poslanci izglasovali pred štirinajstimi dnevi. Med razpravo pa je državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Darjo Felda opozoril, da za brezplačno prehrano trenutno ni možnosti, čeprav si za to na ministrstvu prizadevajo. Na ministrstvu so opravili anketo med šolami, Felda je povedal, da 33 odstotkov osnovnih šol zaradi preslabe infrastrukture ne more zagotoviti brezplačnega kosila za vse učence, od tega jih 26 odstotkov nima ne prostorskih ne tehničnih pogojev, 49 odstotkov šol pa nima dovolj velike jedilnice.