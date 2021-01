Več podrobnosti o cepljenju proti covidu-19

Po vladnih podatkih je bilo v Sloveniji včeraj opravljenih 6956 PCR testov, s katerimi so odkrili 2602 novi okužbi (delež pozitivnih PCR testov je bil tako več kot 37-odstoten). »Delež okuženih še naprej narašča,« je na novinarski konferenci povedal vladni govorec. Včeraj je umrlo je 31 oseb s covidom-19, v državi pa se nadaljuje cepljenje zoper bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus.Na današnji dopoldanski novinarski konferenci sta poleg vladnega govorca Kacina sodelovali namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZin, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:Cepljenje se je v Sloveniji uspešno pričelo pred dobrimi desetimi dnevi, skupno pa smo doslej prejeli 33.150 odmerkov in jih razdelili približno 30.000, je povedala dr. Marta Grgič Vitek. Prva pošiljka, ki je v soboto prispela 26. decembra lani (9750 odmerkov), je bila porabljena prvi dan cepljenja, in sicer večinoma za cepljenje oskrbovancev domov starejših občanov (DSO).Druga pošiljka s 6825 odmerki je prispela 30. decembra in so jo večinoma porabili za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev, enako kot tudi tretjo pošiljko, ki je bila dostavljena v ponedeljek in vsebuje 16.575 odmerkov. Velik del pošiljke prihodnjega tedna bo namenjena za cepljenje starejših od 80 let, ki niso stanovalci DSO in bodo na cepljenje prišli na mesta cepljenja.Doslej so na NIJZ prejeli tri poročila o neželenih stranskih učinkih cepljenja: eden je bil resen in ga bo preučila skupina strokovnjakov.