Večina obupanih, nekaj jih išče nove poti

Gostinci so v vse večji stiski, opozarjajo v sekciji za gostinstvo in turizem na Obrtni zbornici Slovenije. Lokali so zaprti že tretjino leta in kaže, da zagotovljena državna pomoč ne bo dovolj. Število brezposelnih v panogi se povečuje in je po podatkih turistično-gostinske zbornice preseglo 7500, zato vlado pozivajo k postopnemu odprtju. Kaj aktualne težave gostincev pomenijo za prihodnost panoge?