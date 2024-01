Večina sodnikov ne sledi pozivom sodniškega društva

V nadaljevanju preberite:

Glavni odbor sodniškega društva je prejšnji teden sprejel sklep, s katerim so vse sodnike pozvali, naj zamrznejo svoje sodelovanje v različnih komisijah in organih, ki jih je ustanovila izvršilna veja oblasti. Med drugim tudi v volilnih komisijah, kar bi lahko ogrozilo izvedbo letošnjih junijskih evropskih volitev.

Zakon o volitvah v državni zbor, ki ureja tudi izvedbo evropskih volitev, določa, da sta predsednik Državne volilne komisije (DVK) in njegov namestnik sodnika vrhovnega sodišča. Poleg tega so iz vrst sodnikov imenovani predsedniki in namestniki predsednika volilnih komisij volilnih enot ter predsedniki okrajnih volilnih komisij.

V volilnih komisijah je 156 sodnikov. Poleg predsednika DVK Petra Goloba in njegove namestnice je 20 sodnikov v volilnih komisijah volilnih enot, 88 je sodnikov predsednikov okrajnih volilnih komisij, poleg tega je 46 sodnikov, ki so njihovi namestniki.

DVK smo vprašali, ali je kateri od sodnikov, ki sodelujejo v volilnih komisijah, zamrznil svoje sodelovanje in sledil pozivu glavnega odbora sodniškega društva. »DVK do zdaj ni bila obveščena o odstopih sodnikov s položaja predsednikov volilnih komisij,« so odgovorili in dodali, da so prejeli nekaj obvestil sodnikov, za zdaj 15, da se skladno s pozivom glavnega odbora sodniškega društva ne bodo udeležili strokovnega posveta volilnih komisij, ki ga prihodnji torek na Brdu pri Kranju organizira DVK.