Večji del opozicije zavrača možnost sodelovanja s SDS

Potem ko je premierv nedeljo predstavil predloge za sodelovanje v prihodnji koaliciji, so to danes komentirali v nekaterih strankah. Večina opozicije sodelovanje s SDS po pričakovanjih zavrača. V SNS podpirajo del pogojev, v NSi si želijo sodelovanja z vsemi strankami, s katerimi si delijo vizijo razvoja Slovenije.Predsednik LMŠje v izjavi za medije na vprašanje, ali bi bili v LMŠ pripravljeni sprejeti Janševe pogoje in sodelovati s SDS v prihodnji vladi, odgovoril s prispodobo: To je nekako tako, kot bi največji pretepač in zdrahar v razredu postavil pogoje, kdo lahko sedi z njim v klopi, se ga pa vsi izogibajo.«Prvak LMŠ računa, da bo na prihodnjih volitvah levosredinski blok dobil dovolj podpore za sestavo vlade. Pri tem upa, da bodo predsedniki ostalih opozicijskih strank podpisali dogovor o povolilnem sodelovanju, s katerim bi se zavezali, da ne bodo sodelovali s SDS in strankami, ki jo podpirajo.Da koalicijsko sodelovanje z Janezom Janšo in SDS ne pride v poštev pod nobenim pogojem, so zatrdili tudi v Levici. »Škoda, ki jo Sloveniji in njenim prebivalce dela SDS, je neizmerna: šteje se v življenjih, izgubljenih zaradi nesposobnega upravljanja z epidemijo, privatizacijo javnega zdravstva, stotinah milijonov vrženih v orožje in strankarske projekte SDS ter v uničevanju osnovnih demokratičnih standardov,« so sporočili.Predsednica stranke SDje v izjavi medijem pred začetkom seje predsedstva stranke povedala, da si v stranki želijo predvsem dialoga, zato ne morejo pristati na delovanje Janše, ki je po njenih besedah avtoritarno. »Strinjam se, da moramo delati za skupno dobro, žal pa predsednik vlade do tega trenutka s svojim ravnanjem ne dela tako,« je povedala Fajonova.Napovedala je, da bo na seji predsedstva stranke predlagala izhodišče za partnersko sodelovanje in krepitev opozicije. Fajonova si namreč želi, da bo po volitvah v državni zbor državo vodila levosredinska vlada. To bo tudi njen predlog na sestanku voditeljev opozicije v sredo, v želji, da dogovor čim prej podpišejo.Fajonova je odgovorila tudi na vprašanje, ali v SD še vedno ne izključujejo sodelovanja z NSi. Po njenih besedah se pogovarjajo zgolj s strankami zdajšnje opozicije. »Vsakršno sodelovanje z vladajočo SDS in strankami, ki so trenutno v vladi in podpirajo škodljiva ravnanja te vlade in Janeza Janše, ne pride v poštev,« je še povedala Fajonova.V stranki SAB pa so po besedah generalnega sekretarjarazumeli, da so pogoji Janše namenjeni strankam, s katerimi SDS sodeluje v koaliciji in s katerimi bo sodelovala v prihodnje. Pavlič je zatrdil, da stranke SAB med temi strankami ne bo. »Osem let smo parlamentarna stranka in v osmih letih se niti enkrat nismo pogovarjali za koalicijsko sodelovanje s SDS,« je dejal Pavlič.V NSi glede prihodnjega sodelovanja v koalicijah poudarjajo, da predstavljajo sredino slovenskega političnega prostora. Zato je njihov cilj, da k sodelovanju pritegnejo vse politične stranke, s katerimi si delijo vizijo razvoja Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost.Kot so še dodali, v stranki že pripravljajo vizijo Slovenije kot ene najrazvitejših držav EU – gospodarsko močne, digitalne in zelene. »Vlada, ki bi jo vodila NSi, bi tako ponudila možnost, da v slovensko politiko vnesemo več zmernosti, dialoga in preseganja razlik. Ključni cilj takšne vlade pa bi bila realizacija vizije 'za Slovenijo prihodnosti',« so še zapisali.Predsednik SNSpa ocenjuje, da pri Janševih pogojih za sodelovanje v vladni koaliciji pravzaprav ne gre za pogoje, pač pa načelne usmeritve in sprejemanje stališč stranke. V SNS med drugim podpirajo tudi obsodbo vseh totalitarnih režimov, kar je bil eden od Janševih pogojev za sodelovanje. »SNS je vedno bila in je usmerjena in zavezana dobrobiti slovenskega naroda in domovine, zato bomo spoštovali te smernice in v ospredje postavili ravno dobrobit Slovencev in Slovenije,« so sporočili iz SNS.