Veleposlanika agresorskih držav manjkala na sprejemu

Na tradicionalnem sprejemu za diplomatski zbor, ki sta ga priredila predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob, ni bilo ne ruskega, ne izraelskega veleposlanika. Prvi je zaradi ruske agresije na Ukrajino izobčen iz diplomatske skupnosti v Slovenije, drugi pa naj bi bil protestno odsoten zaradi slovenskih kritik izraelskega genocidnega ravnanja v Gazi in zaradi slovenskega priznanja Palestine.

Ker je v mednarodnih odnosih za Slovenijo ključno spoštovanje mednarodnega prava, vključno s humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic, so za Slovenijo genocidna ravnanja Izraela v Gazi nesprejemljiva, je jasno in odločno predsednica republike sporočila v Sloveniji akreditiranim veleposlanikom, še posebej pa Izraelu. Letos ga na tradicionalnem sprejemu za diplomatski zbor na Brdu pri Kranju ni zastopal Zeev Boker, ki se je jeseni, denimo, moral zagovarjati lani jeseni na Mladiki zaradi nesprejemljivih žrtev izraelskih napadov na Gazo, Libanon in Sirijo.

»Na Bližnjem vzhodu je Izraelu, ki se sklicuje na pravico do obrambe, dovoljeno vse. Pobijanje in stradanje palestinskega prebivalstva, tudi tisočev in tisočev otrok ter žensk, uničevanje bolnišnic, šol in domov se še kar nadaljujejo,« je še povedala Nataša Pirc Musar in dodala, da je tragično, da se na to neznosno trpljenje in dnevne žrtve palestinskega naroda kot mednarodna skupnost komajda še odzivamo.

Ravno zaradi teh kritik na račun Izraela se po ocenah diplomatskih poznavalcev izraelski veleposlanik Boker ni udeležil sprejema, njegovo odsotnost pa gre tolmačiti kot reakcijo na uradne slovenske kritike genocidne izraelske politike v Gazi. Za izraelsko stran je bilo tudi moteče, da v svojem govoru ni omenila Hamasovega napada in izraelskih talcev, s čimer Izrael opravičuje svojo vojaško agresijo nad Palestinci. Pri tem velja dodati, da je predsednik vlade Golob v svojih izjavah nekoliko manj oster do Izraela kot Nataša Pirc Musar.

Golob je izrazil upanje, da bomo v naslednjih dneh mogoče končno dočakali zaustavitev »nečloveških ravnanj izraelske vojske v Gazi in dočakali podpis premirja«. Slovenija si bo po njegovo prizadevala, da bo naredila vse, kar lahko, da bi to premirje ostalo in da bi vzpostavili princip dveh držav. »Palestina tako lahko končno prevzame svoje suvereno državno mesto v svetovni skupnosti,« je še dodal premier.

Že od začetka ruske agresije na Ukrajino je iz slovenske diplomatske skupnosti izobčen ruski veleposlanik v Sloveniji Timur Ejvazov. Na Brdo pri Kranju že tretje leto zapored ni bil vabljen. Povabilo ruskemu veleposlaniku bi pomenilo avtomatičen bojkot držav zaveznic iz zveze Nato na sprejemu, ki na tak način izkazujejo solidarnost in podporo Ukrajini.

Letošnji sprejem za diplomatski zbor je potekal v znamenju slovenske kritike ravnanj agresorjev v Ukrajini in v Gazi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Še vedno trajajoča agresija Rusije v Ukrajini povzroča škodo, ki jo bodo plačevale generacije. Zaradi nenadomestljivih izgub človeških življenj, zaradi uničene infrastrukture, zaradi nepopravljive škode, ki jo je utrpela narava, prepada v zaupanju med narodoma ne bo lahko premostiti,« je ocena predsednice republike.

Rusija po njeno grobo tepta suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, vseeno pa Nataša Pirc Musar verjame, da bosta državi še v tem letu sedli za pogajalsko mizo. Pri tem pa predsednica republike opozarja, da mora imeti Ukrajina o predmetu pogajanj in o vsebini morebitnega dogovora, ki bo moral upoštevati načelo ozemeljske celovitosti, zadnjo besedo. V zunanji politiki bolj pragmatično usmerjeni Golob verjame, »da so dostopne razmere za pravičen mir. Mednarodna skupnost mora pri tem pozabiti na svoje lastne interese in se ozirati predvsem k temu, kako priti do pravičnega miru.«