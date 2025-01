Genocid, le drobna motnja pozornosti

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko v Dohi in Kairu potekajo v zadnjem času najbolj intenzivna pogajanja o morebitni prekinitvi ognja, izraelska vojska še naprej bombardira in raketira cilje vzdolž celotne Gaze. Severni del palestinske enklave je tako rekoč že zravnan s krvavo zemljo, napadi pa se stopnjujejo na osrednji in južni del Gaze, kjer se nahaja večina ničkolikokrat notranje razseljenega, izčrpanega, bolnega, sestradanega in globoko travmatiziranega prebivalstva, katerega strahotno, genocidno usodo je »pomagala« določiti svetovna diplomacija, za katero je genocid v Gazi le drobna motnja pozornosti.

Palestinsko gibanje Hamas je danes sporočilo, da so pripravili seznam 34 talcev, ki so jih pripravljeni izpustiti v zameno za nekaj sto palestinskih zapornikov.