Predsednica republike in mirovniki vzajemno razočarani drug nad drugim

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v intervjuju za RTV Slovenija po srečanju z mirovniki, po njenih besedah iskreno, povedala, da je bila na koncu srečanja razočarana. »Ker govoriti o tem, da je treba storiti nekaj, da bo mir, je zelo lahko. Ko sem jih spraševala o tem, kaj konkretno mislijo, seveda konkretnih predlogov ni bilo ravno veliko, razen tega, da bi Izraelu morali dati dodatne sankcije,« je razlog za razočaranje strnila Nataša Pirc Musar.

Spomnimo, minuli petek je Nataša Pirc Musar sprejela skupino mirovnikov, ki so ji predali peticijo, v kateri zahtevajo, da se Slovenija bolj dejavno zavzame za mir ob ukrajinsko-ruski vojni in da odločneje nastopi proti Izraelu in državam, ki ga oborožujejo in s tem omogočajo, da Izrael nadaljuje genocid. Delegacijo pri predsednici republike pa so sestavljali Aurelio Juri, dr. Bojko Bučar, dr. Jože P. Damijan, dr. Danijel Rebolj, dr. Jasminka Dedić in dr. Maja Breznik, peticijo pa je podprlo več kot 70 javnih osebnosti, med katerimi prevladujejo akademiki.

Vodja delegacije Aurelio Juri po intervjuju ocenjuje, da predsednica republike peticije ni prebrala dovolj pozorno, enako pozorno pa da niti ni poslušala delegacije na enournem pogovoru prejšnji teden: »Sicer bi videla in slišala, da so bili naši pozivi, naši predlogi, kaj storiti z omenjenima vojnama, še kako konkretni«.

Juri spomni, da so Nataši Pirc Musar predlagali, da odpotuje na obisk v Moskvo k ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, tako kot je to lani naredil madžarski predsednik vlade Viktor Orban. Istočasno pa so predsednici republike predlagali, da se povezuje s tistimi v EU, ki podobno mislijo o tem, da so za končanje vojne nujni pogovori in ne oboroževanje Ukrajine.

Naslednji predlog mirovnikov je bilo nasprotovanje nasprotovanje včlanitvi Ukrajine v zvezo Nato in nasprotovanje nadaljnji širitvi zavezništva. V zvezi z izraelskim genocidom nad Palestinci pa se mirovniki zavzemajo za »boleče sankcije« proti Izraelu - vsaj take kot proti Rusiji. Ob tem pa pozivajo ZDA, Nemčijo, Češko in druge zahodne zaveznic k prenehanju oboroževanja Izraela.

Mirovniki so Natašo Pirc Musar spomnili tudi na nedavna priporočila posebnega predstavnika EU za človekove pravice Olofa Skooga zunanjim ministrom EU, da naj članice povezave ustavijo prodajo orožja in do nadaljnjega prekinejo politični dialog z Izraelom. Tega pa ministri niso storili in s tem priznali sodelovanje EU v genocidu, ugotavlja Juri.

Šef mirovniške delegacije je Natašo Pirc Musar osebno pozval k izkazovanju več poguma pri teh odločitvah, pri čemer je ponavljala, da enotnosti v zvezi s Palestino in Izraelom v EU žal ni, in da ji soliranje ni blizu. Sicer pa mirovniki, ki zdaj čakajo na inavguracijo Donalda Trumpa, trdijo, da od obiska pri predsednici republike niso pričakovali veliko. Ob tem pričakujejo, da bo slovenska javnost končno spoznala, da nam ni mesta v zvezi Nato, zavzemajo pa se za neuvrščeni status Slovenije.

Da ni kemije med Natašo Pirc Musar, ki pri reševanju poti do miru stavi na mednarodno pravo, je bilo jasno že po njenem odzivu na petkovo srečanje. »Tako predsednica republike kot tudi predstavniki delegacije si prizadevajo predvsem za eno stvar: da bi tako v Ukrajini kot na Bližnjem Vzhodu končno zavladal mir. Poti za dosego tega cilja pa so lahko različne, najpomembneje pa je, da jo čim prej najdemo,« so zapisali v njenem uradu.