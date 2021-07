Veliki John sredi Velikega trga v Trstu

V nadaljevanju preberite:

Na osrednjem tržaškem Velikem trgu si je ta konec tedna mogoče ogledati največjega triceratopsa na svetu. Gre za rastlinojedega dinozavra, čigar okostje so odkrili v Južni Dakoti v Združenih državah Amerike. Preparirali so ga pri tržaškem podjetju Zoic, pri čemer so manjšino manjkajočih originalnih delov nadomestili z umetnimi. Impozanten skelet v dolžino meri skoraj osem metrov, samo lobanja pa obsega 2,6 metra. Jeseni ga bodo predvidoma prodali na dražbi v Parizu.Izklicna cena za Big Johna – ime so mu dali ameriški najditelji – bo predvidoma 750.000 evrov, utegne pa narasti tudi na več milijonov. Tržaški geolog, ki se ukvarja z neobičajno dejavnostjo prepariranja in prodaje dinozavrovih okostij, je prazgodovinske živalske ostanke odkupil za 150.000 evrov. A kot priznava, je to precej tvegan posel. V svojem razstavnem salonu v predmestju Trsta ima primerke, tudi večje, ki mu jih še ni uspelo prodati. Skelet bodo pred dražbo, ki je načrtovana jeseni v Parizu, razstavili še v znamenitem trgovskem središču Galeries Lafayette.Če bi okostje staordavne orjaške živali odkrili kje v Evropi, bi lastništvo pripadlo posamezni državi, a je ameriška zakonodaja drugačna in tako z dinozavrovimi ostanki razpolaga lastnik ranča, pod katerim so naleteli na najdbo. Izkopanine so zavarovali s posebnimi ovoji iz gibsa in so jih lani novembra še v kosih prepeljali v Trst. »Takoj ko se je iz surovega materiala prikazal prvi zob, ki je bil vsaj dvakrat večji od tistega, kar sem kdaj videl v preteklosti, sem doumel, da gre za nekaj res velikega,« pripoveduje Bacchia. K sodelovanju so tako pristopili tudi paleologi z Univerze v Bologni, ki so potrdili, da je lobanja za 12 centimetrov večja od tiste, ki je pripadala doslej največjemu odkitemu triceratopsu.Dinozavri so na Zemlji kraljevali sto let, izumrli pa so še v prazgodovini, pred 65 milijoni let, a so še danes velika atrakcija v prirodoslovnih muzejih po svetu. Triceratopsi, ki jim pripada Big John, so eni izmed najbolj prepoznavnih dinozavrov. Ponašali so se kar s tremi rogovi (tretji je nekakšen rilec), glavo pa jim je z zgornje strani kot oklep obdajal greben. Spadajo med poznejše vrste iz obdobja krede, živeli pa so na območju Severne Amerike. Njihovi tekmeci naj bi bili prav tako znani tiranozavri. Big John naj bi po ugibanju dosegel starost okoli 60 let, tehtal pa naj bi približno šest ton. Poginil je najverjetneje zaradi velike rane v vratnem delu, ki naj bi mu jo v hudem dvoboju z rogovi zadal nekoliko manjši pripadnik njegove vrste.Med dolgoletnimi sodelavci v tržaškem podjetju Zoic je tudi Slovenec, ki je specializiran za kovinarska dela in je na novo izdelal tudi vse manjkajoče kosti. »Prvotna ideja je bila, da bi Big Johna postavili na dve nogi, a je bilo kmalu jasno, da je zaradi izjemne teže lobanje to nemogoče. Tako smo ga s pomočjo jeklenega nosilca postavili v pozo bika pred newyorško borzo na Wall Streetu,« pove Starc, ki skrbi tudi za razstavljanje in ponovno sestavljanje dinozavra ob vsakem premiku.»Vsak projekt, ki se ga lotimo, je zgodba zase. So lepši in grši, manjši in večji primerki, a ko delo zaključimo, imamo vselej veliko zadoščenje,« spet povzame besedo Bacchia. To je že tretji skelet triceratopsa, ki so ga preparirali; prvega je odkupil bostonski prirodoslovni muzej, drugega pa nacionalni muzej v Seulu. Zadnji večji dinozavrov skelet, ki so ga sestavili - mesojedi alozaver Big Sara - pa je prešel v last nekega zasebnega angleškega sklada. »Dinozavri so očitno postali zanimivi tudi kot finančna naložba,« sklene sogovornik, ki poudari, da je za kakovostno ohranitev teh pomembnih najdb njuno sodelovanje zasebnega kapitala s strokovnimi in javnimi institucijami.