Mrzlično ustanavljanje novih raziskovalnih zavodov za kadre vladnih strank

​Tik pred volitvami vlada nadaljuje aktivne posege na področje znanosti, raziskovanja in visokega šolstva. V mesecih pred volitvami je ustanavljanje novih raziskovalnih zavodov, ki jih bodo vodili kadri vladnih strank in bodo financirani iz državnega proračuna, kljub nasprotovanju stroke še bolj mrzlično kot do zdaj. Med dražje tovrstne projekte sodi nov Javni raziskovalni zavod Rudolfovo (JRZ Rudolfovo), ki ga je vlada ustanovila le mesec dni pred volitvami. Za dve leti delovanja zavoda z ne povsem jasnimi nalogami in cilji bo ministrstvo namenilo 5,2 milijona evrov.