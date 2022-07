Veliko idej za spremembe poslovnika

V nadaljevanju preberite:

Kaj pomeni prisotnost na seji? To je vprašanje, na katero bo odgovorila parlamentarna komisija za poslovnik. Tako so se odločili po posvetu za zaprtimi vrati po tem, ko je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič svoje kolege razburila z naštevanjem poslancev, ki jih na začetku nedavne seje ni bilo v dvorani, hkrati pa svoje odsotnosti niso vnaprej opravičili. Gre za prelaganje odgovornosti ali resno potrebo in na katero vprašanje je gotovo treba odgovoriti oziroma kaj spremeniti?