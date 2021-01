Veliko zanimanje za zaščito pred okužbo

V Sloveniji – tako kot v drugih državah EU – še zdaleč ni toliko cepiva, kot je povpraševanja po cepljenju. Zdravstveni dom Maribor je v zadnjih 24 urah prejel kar 2700 novih prijav za cepljenje; skupaj jih ima zdaj že 5700. To so občani, ki bodo prišli na vrsto šele, ko bodo cepljene že vse tvegane skupine, kot so starostniki, bolni, zaposleni v zdravstvu, šolstvu, policiji. Kdaj bodo na vrsti?