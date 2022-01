Veljavnost za cepljene s poživitvenim odmerkom, ki so prebolevniki

S 1. februarjem začne veljati nova shema o veljavnosti potrdila PCT. Neomejeno veljavnost bodo imeli le še tisti, ki so se cepili s poživitvenim odmerkom (zadnji odmerek mora biti mRNA cepivo) in tisti, ki so se prvič cepili s cepivom Janssen in nato prejeli še odmerek Pfizerja oziroma Moderne.

Prav tako bo veljavnost potrdila PCT neomejena za posameznike, ki so virus preboleli in se nato cepili dvakrat (prvič v 180 dneh; do 14. septembra 2021 v 240 dneh in kadarkoli kasneje cepljeni s cepivom Pfizer ali Moderna).

Nekaj nejasnosti je povzročilo dejstvo, da je veljavnost potrdila PCT omejena za tiste, ki so bili dvakrat cepljeni in virus šele nato preboleli. Potrdilo jim bo veljalo 270 dni – za takšen režim so se kljub nasprotovanju epidemiološke stroke, ki je pozvala k poenotenju obeh skupin (C+C+P in P+C+C), odločili na ravni evropske unije. Pojasnili so, da prebolelost ni isto kot poživitveni odmerek cepiva.

Kar nekaj je posameznikov, ki so se okužili s koronavirusom tudi po prejetem poživitvenem odmerku. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da se zanje veljavnost potrdila PCT ne bo spremenila – veljalo jim bo neomejeno (oziroma dokler se na ravni EU ne odločijo za morebitne nove spremembe).