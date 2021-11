Veseli december ob spoštovanju ukrepov in pogojev PCT

Ker si želijo, da se življenje vrne v normalne tirnice, so v prestolnici danes že prižgali 50 kilometrov prazničnih luči. Zasvetile so tudi že v Mariboru, jutri bodo v Celju, tokrat praviloma povsod brez posebnih prireditev.

V mestih bo čutiti veseli december, napovedujejo dogodke in tradicionalne sejme, a ob strogem spoštovanju preventivnih ukrepov in izpolnjevanju pogojev PCT.

Deset prazničnih smrek, prižig luči in sejem

Ljubljana se je za mesec in pol odela v praznično obleko, saj bodo luči gorele do 16. januarja. Zaživel je tudi božično-novoletni sejem, ki bo trajal do 2. januarja, posebna pozornost pa bo namenjena varnosti obiskovalcev: prodajalci bodo dosledno preverjali izpolnjevanje pogoja PCT in spodbujali k upoštevanju varnostne razdalje ter razkuževanju rok, med hišicami je letos večja razdalja, saj bodo tako lažje nadzorovali pretok obiskovalcev.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Na Bregu in Petkovškovem nabrežju je že postavljenih 16 hišic z darilnim programom, v središču mesta pa je 21 hišic z gostinsko ponudbo.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Na občini zatrjujejo, da bodo praznično dogajanje sproti prilagajali razmeram. Poleg osvetlitve so na ogled tudi tradicionalne jaslice iz slame na Gallusovem nabrežju, okrasitev parka Zvezda z lampijoni ljubljanskih osnovnošolcev in 79 »zelenih dreves« na Wolfovi, Čopovi, Stritarjevi in Trubarjevi ulici, ki so jih okrasili meščani in obiskovalci. V Ljubljani so tokrat okrasili deset smrek, za okrasitev glavnega mesta pa so na občini namenili 220 tisočakov.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Letos tudi božični vrtiljak in vožnja s kočijo

Tudi Maribor je zažarel v soju prazničnih luči, a tudi letos brez spremljevalne prireditve. So pa danes odprli tudi božično tržnico na Glavnem trgu, gostinske hišice na Trgu Leona Štuklja, zaživelo je tudi Vilinsko mesto. Letošnji novosti so vožnje s kočijo in božični vrtiljak.

FOTO: Mediaspeed

Organizatorji poudarjajo, da bo vse potekalo skladno z veljavnimi ukrepi, vključno s preverjanjem pogoja PCT. Tega morate imeti tako za obisk gostinskih hišic kot tudi za božično tržnico. Tam se v petnajstih sejemskih hišicah predstavlja 24 ponudnikov; domače kmetije, priznani lokalni in pomurski lectarji ter pridelovalci ekoloških izdelkov in pridelkov. Od sredine decembra bo tam tudi umetniška tržnica, kjer bodo naprodaj izdelki domačih rokodelcev, umetnikov in obrtnikov.

Prednovoletni okras v Mariboru. FOTO: Mediaspeed

Otroke bo tudi letos obiskal dedek Mraz, njegov prihod se bo 11. decembra začel na TV Maribor, zvečer pa bo že s Pohorja s pohorsko vilo Simono prispel v dolino in ga bo mogoče srečati na mariborskih ulicah. Tradicionalno mu bodo otroci pomahali v slovo v Vilinskem mestu, kjer bo v prazničnem mesecu več kot 135 dogodkov. Večina prireditev bo v Vetrinjskem dvoru: glasbene, lutkovne in gledališke predstave ter delavnice, čitalnice, igralnice in večerni glasbeni program.

FOTO: Mediaspeed

Poleg lučk tudi božično-novoletna tržnica

Celje bodo jutri razsvetlile praznične luči, a zaradi epidemičnih razmer brez prireditve ob prižigu. Tako kot v prejšnjih letih bodo tudi letos na Krekovem trgu, pred Knežjim dvorom, Pokrajinskim muzejem Celje, pri fontani pri Mestnem kinu Metropol, na Glavnem trgu in Starem gradu pripravili svetlobne oziroma videoprojekcije. Za velik adventni venec so tudi tokrat poskrbeli v Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Letos bodo spet zasijali tudi lampijoni na Savinjskem nabrežju, ki jih lani ni bilo. To je projekt Zavoda Celeia Celje in Šolskega centra Celje, v katerem sodeluje sedem celjskih vrtcev, enajst osnovnih in sedem srednjih šol ter Dijaški dom Celje, v katerem so ustvarili unikatne lampijone, ki vsako leto lepšajo znano promenado. Po lanski odpovedi se letos vrača tudi božično-novoletna tržnica, v drugi polovici decembra pa v Celje spet prihaja Pravljična dežela z vilami in dobrimi možmi ter konjički in pravljično kočijo.

Fantazima, Ledeni otok in Sladkosti življenja

»S prižigom novoletnih luči se v Kopru začenja Fantazima, ob tej priložnosti bo v Taverni zaživelo tudi drsališče, vendar množične prireditve, ki smo je bili vajeni v preteklih letih, zaradi slabih epidemioloških razmer letos v državi ne bo,« so dejali na koprski občini.

Luči so že prižgali tudi v Izoli. FOTO: Blaž Samec/Delo

Odpovedali so tudi četrtkov Altroke Istra Gourmet Festival in Miklavžev sejem. Še vedno pa upajo, da jim bo uspelo izvesti vsaj del decembrskega programa – koncerte, otroške prireditve, božični sejem in silvestrovanje. V Hlavatyjevem parku pri tržnici bo sicer spet zaživel »živalski vrt« z velikimi svetlečimi živalskimi motivi 3D, Carpacciov trg bo krasila zlata oljka, utrdba Bastion pa bo okrašena z rdečo pentljo.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Izolski park Pietro Coppo se je s praznično podobo že prelevil v pravljični Ledeni otok. Drsališče bodo zaradi slabega vremena sicer odprli na začetku prihodnjega tedna. Naslednji petek pa naj bi pod geslom Vse sladkosti življenja praznično zažarela tudi Portorož in Piran. V parku hotela Kempinski Palace snujejo tradicionalni decembrski božično-novoletni sejem, v Piranu pa Tartinijevo praznično tržnico in sejem starin, številne koncertne in druge prireditve pa bo mogoče obiskati v Avditoriju Portorož.