Vir stresa in izgorelosti je šolski sistem

Izgorevanja oziroma izgorelosti sicer ne moremo pripisati zgolj enemu spolu, prav tako je njeno doživljanje bolj odvisno od človekove narave in tega, kaj ji je pridruženo. Ljudje izgorevajo zaradi neugodnih odnosov v službi in (ali) doma. Je pa dve leti trajajoča pandemija covida-19 ženske še posebno obremenila. Ne samo da so ukalupljene v tradicionalnih vlogah žene, matere in gospodinje, ampak je Slovenija tudi med državami z največjo delovno intenzivnostjo žensk v Evropski uniji, stopnja zaposlenosti pri nas dosega 73 odstotkov, v EU 67.