Višje davščine na vino, cigarete in sladke pijače?

Reforme, ki jih napoveduje vlada, terjajo tudi razmislek o tem, kako denar zanje zagotoviti. Dr. Mitja Čok iz ljubljanske ekonomske fakultete je na temelju demografskih projekcij izračunal, da bomo do leta 2030 za pokrivanje osnovnega zdravstva in dolgotrajne oskrbe potrebovali dodatnih 528 milijonov evrov letno, dopolnitev izračunov z novejšimi vhodnimi podatki pa lahko to oceno potreb poviša za 20 odstotkov in več. Kako zagotoviti ta denar? Ena možnost je dvig prispevkov za socialno varnost za 2,5 odstotne točke, druga uvedba dodatne participacije pri prvem obisku, receptu ipd., tretja možnost pa je, da minister za finance poišče manjkajoče milijone. In v to opcijo morda sodi tudi razmislek o dodatnem obdavčenju sladkih in alkoholnih pijač ter cigaret. Kakšne so obdavčitve zdaj in kaj je slišati o spremembah, ki bi se lahko zgodile?