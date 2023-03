Slovenija ima eno najslabših davčnih politik v EU

V nadaljevanju preberite:

Ob nedavni napovedi davčnih reform so vladni predstavniki postregli z izjavo, da je Slovenija v zadnjem desetletju zmanjšala davčne obremenitve. Izjava je problematična. Podrobnejši pregled namreč pokaže, da je država povečala davčna bremena, a je to prineslo skromen davčni izplen. Kje se je Sloveniji zalomilo? Zakaj so druge država uspešnejše?