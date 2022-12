Višje pokojnine, več očetovskega dopusta, pravičnejše preživnine

V nadaljevanju preberite:

Preverili smo, kakšne novosti odločevalci s področja pokojnin in socialnega varstva snujejo za prihodnje leto. Za moške zavarovance se bodo že januarja odmerni odstotki zvišali, s čimer se bodo moški izenačili z ženskimi.

Z novim letom prihajajo pravičnejše preživnine, ki bi po pričakovanjih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve morale biti bolj usklajene z dejanskimi stroški. Novosti se obetajo tudi očetom otrok, rojenih po 1. aprilu, upravičeni bodo do 60 dni neprenosljivega plačanega starševskega dopusta, matere to pravico že imajo in jo bodo imele tudi v prihodnje. Za upokojence bo pomemben datum 15. februar, takrat bo znana višina redne uskladitve pokojnin.