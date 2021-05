Višje pokojnine za 103.569 upravičencev

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek se bo 103.569 upokojencev razveselilo višjega zneska pokojnine, kot so ga prejemali do zdaj. Tokratno nakazilo bo namreč prvo po uveljavitvi novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero so se zvišale z zakonom določene spodnje meje za najnižje, zagotovljene in invalidske pokojnine.