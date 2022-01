Visoka cena zaradi zahtevne obnove

Cesta, ki povezuje gorenjsko prestolnico z Ljubljano, bi morala biti po dolgoletni dotrajanosti obnovljena do konca tega meseca, torej v štirih mesecih, a je rok za dokončanje obnovitvenih del zdaj zaradi »zimskih razmer« podaljšan do konca maja.

Na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI) so nam pojasnili, da se je rok za dokončanje obnove ceste na odseku Kranj (Labore)–Jeprca podaljšal »zaradi zimskih razmer, ki preprečujejo izvedbo obrabne plasti na vozišču.« Kljub temu, kot pojasnjujejo, zapore ceste niso več predvidene.

0,71 milijona stane obnova kilometra ceste Jeprca–Kranj

Pogodbena vrednost obnove skupno 4,5 kilometra vozišča državne ceste, ki jo je izvedla Gorenjska gradbena družba, je bila sprva ocenjena na 2,91 milijona evrov, a bo zdaj, kot so nam pojasnili na DRSI, cena obnove znašala malenkost več kot 3,2 milijona evrov, kar je 0,71 milijona na kilometer. Zaradi nedavno dokončane obnove dvopasovne Celovške ceste (investitor je bil prav tako DRSI, saj gre za državno cesto), v dolžini 4,3 kilometra, ki je bila obnovljena v dveh mesecih, cena pa je bila 1,2 milijona, torej 0,27 milijona na kilometer, se marsikdo sprašuje, zakaj je cena ceste med Kranjem in Jeprco v primerjavi s Celovško tako visoka.

Na DRSI so nam pojasnili, da se cene obnove različnih cest ne da primerjati tako zlahka. »Cena obnove kilometra ceste je odvisna od mnogih dejavnikov. Med drugim terena, obstoječega stanja ceste pred obnovo, saj v nekaterih primerih zadošča 'zgolj' obnova nosilne in zaključne plasti cestišča, v drugih primerih pa je treba obnoviti oziroma utrditi še teren pod nosilno plastjo, urediti brežine, podporne in oporne konstrukcije in podobno. Cena je odvisna še od števila priključkov drugih cest in od tega, ali se sanira oziroma obnavlja premostitvene objekte, odvodnjavanje in drugo komunalno infrastrukturo v sklopu cestnega sveta.« Zaradi vseh teh in še mnogih drugih dejavnikov je, kot pravijo na DRSI, težko določiti povprečno ceno obnove na kilometer, kajti pri tem lahko pride tudi do napačne interpretacije cen pri primerjavah na videz enakih cest.

0,27 milijona evrov je stala obnova kilometra Celovške ceste v Ljubljani

Cena vključuje tudi obnovo nadvoza pri zunajnivojskem križanju za Škofjo Loko. FOTO: Foto Črt Piksi

Pri obnovi ceste med Kranjem in Jeprco po njihovih besedah ponudbena cena ni odstopala od podobnih primerljivih projektov in je bila v skladu s projektantsko ocenjeno vrednostjo, izračunano v času priprave projektne dokumentacije na osnovi cen na trgu. »Rang stroška del na cesti med Kranjem in Jeprco je takšen, ker projekt ne obsega zgolj obnove vozišča, ampak obsega še nadgradnjo obstoječe voziščne konstrukcije z nevezano nosilno plastjo, vgradnjo nosilne ter obrabno-zaporne asfaltne plasti, dvig nivelete ceste za 30 do 60 centimetrov, izvedbo razširitve ceste na nekaterih delih, ureditev odvodnjavanja, ureditev dveh avtobusnih postajališč, ureditev cestne razsvetljave, postavitev nove prometne signalizacije in prometne opreme ter obnovo nadvoza pri zunajnivojskem križanju za Škofjo Loko.«