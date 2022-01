Vizjak pričakuje gradbeno dovoljenje za HE Mokrice v pol leta

Minister za okolje Andrej Vizjak se je danes v okviru vladnega obiska v posavski regiji na temo protipoplavne varnosti sešel z županom Brežic Ivanom Molanom. Osrednjo pozornost sta namenila začetku gradnje Hidroelektrarne (HE) Mokrice kot zadnje v verigi spodnjesavskih elektrarn. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo izdano v prvi polovici leta.

Kot je Vizjak spomnil v izjavi za novinarje v Brežicah, ministrstvo v zvezi s HE Mokrice vodi nov postopek izdaje gradbenega dovoljenja skupaj z okoljevarstvenim soglasjem. »To delamo na način prevlade javne koristi obnovljivih virov in drugih javnih koristi, kot je poplavna zaščita, nad javno koristjo ohranjanja narave, je dejal in dodal, da se je kot bistven izkazal vpliv na dve živalski vrsti oziroma vrsti rib, in sicer zvezdogleda in platnico.

»V sodbi upravnega sodišča, ki je razveljavilo odločbo vlade, so tudi relativno jasna navodila, kako pripraviti drugo odločbo vlade. Pričakujemo, da bomo še v prvi polovici letošnjega leta izdali odločbo in gradbeno dovoljenje,« je nadaljeval Vizjak, pri tem pa opozoril, da je treba računati na možne nove pritožbe, »zato je težko napovedati, kdaj bo pravnomočno.«

Z Molanom sta se danes dotaknila tudi poplavnih ukrepov na Bregani in Sotli. »Na Bregani gre za meddržavno sodelovanje. Pri koncu je priprava študije, sledi dogovor s Hrvaško in nato izvedba,« je pojasnil minister. Za protipoplavno zaščito ob Sotli je ministrstvo že pripravilo osnutek sporazuma, na podlagi katerega bo lahko občina prevzela del pridobivanja dovoljenj in soglasij.

Vizjak je v Brežicah spregovoril še o selitvi pristojnosti Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) na okoljski vladni resor in njeni selitvi iz Ljubljane v Posavje oziroma Krško. Postopke naj bi začeli v prvi polovici tega leta. »Prejšnji teden je ARAO pripravil manjkajoče dele za pridobitev gradbenega dovoljenja. Načrtujemo, da bo izdano v razmeroma kratkem času,« je sklenil minister.