Vlada bo vpoklicala najmanj 2000 pomožnih policistov

Varovanje ob predsedovanju Svetu EU

Potrebnih bo vsaj približno 2000 vpoklicev

Notranje ministrstvo umaknilo tudi sporne sklepe o spreminjanju pogodb o zaposlitvi

Policisti in drugi zaposleni so danes prejeli dokument notranjega ministrstva, iz katerega je razvidno, da bo to v celoti umaknilo sporne sklepe, s katerimi je želelo sredi junija spreminjati določbe pogodb o zaposlitvi, in jih nadomestilo z novimi, je na Facebooku danes sporočil Sindikat policistov Slovenije.



Notranje ministrstvo je sredi junija začelo vročati sklepe, s katerimi je spreminjalo določbe pogodb o zaposlitvi. Ker so bili ti sklepi za Sindikat policistov Slovenije v določenih delih sporni, so ministrstvo za notranje zadeve pozvali, naj te sklepe umakne in jih nadomesti z novimi.



Ker niso prejeli odgovora, so nato pretekli četrtek ministra za notranje zadeve opozorili, da bo zaradi spornih sklepov prišlo do naklepnega oškodovanja javnih sredstev, ter ga pozvali, naj vzpostavi zakonito stanje. Zaradi iztekanja rokov za vložitev pritožb in neodzivanja notranjega ministrstva so za 127 članov sindikata preko odvetnikov vložili pritožbe, so navedli v objavljenem sporočilu.

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila vpoklicati pomožne policiste. Kot so navedli v sporočilu, bo potrebno nadomestiti odsotnoste aktivne policiste zaradi povečanja nalog pri varovanju dogodkov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Prav tako pomoč policija potrebuje zaradi varovanja meje in športnih dogodkov.»Utemeljeno je pričakovati, da se bo obvladovanje varnostnih izzivov glede varovanja zunanje schengenske meje v nadaljevanju leta stopnjevalo. Na zunanji schengenski kopenski meji se poleg prestopov meje izven mejnih prehodov povečuje število oseb, ki skriti v prevoznih sredstvih skušajo nedovoljeno prestopiti mejo na mejnih prehodih,« so sporočili po vladni seji.Ob tem so dodali, da tujci, ki mejo prestopajo nezakonito, pogosto spreminjajo načine prehoda meje, kar zahteva stalno in dejavno vlogo policije pri nadzoru.V drugi polovici leta bo treba nadomestiti tudi večjo odsotnost policistov na drugih področjih. »Povečale se bodo naloge policije pri varovanju dogodkov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, zato je treba zaradi nemotenega opravljanja nalog nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov. Povečane aktivnosti policije pri varovanju državne meje in nemoteno opravljanje drugih nalog bodo število razpoložljivih policistov na policijskih postajah še dodatno znižali,« so navedli.Na območjih določenih policijskih uprav pa je v drugi polovici 2021 načrtovano tudi več športnih prireditev in dogodkov, kjer je predvideno policijsko varovanje tudi s pomočjo pomožnih policistov.»Ocenjujemo, da bo za navedene dogodke potrebnih približno 2000 vpoklicev pomožnih policistov. Če bi bile vzpostavljene kontrolne točke na državni meji kot v času epidemije covida-19, pa bodo potrebe po dodatnem aktiviranju pomožne policije še večje. Na mesečni ravni je v tem primeru ocena še dodatnih 240 vpoklicev pomožnih policistov,« so še navedli na vladi.