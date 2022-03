Vlada brani Ukrajino s svojo predvolilno računico

V nadaljevanju preberite:

Koalicijske stranke vojno v Ukrajini izrabljajo za potrebe predvolilne kampanje. Najaktivnejši je od začetka agresije na Ukrajino predsednik vlade Janez Janša, ki je včeraj nagovoril udeležence shoda za mir v Ukrajini, ki ga je prenašala tudi RTV Slovenija. Na shodu sta govorila tudi podpredsednika vlade Matej Tonin in Zdravko Počivalšek. Ukrajinski konflikt in njegove posledice so tudi zaradi aktivnosti predsednika vlade glavna politična tema v predvolilni tekmi.

»Gre za popolno spremembo politične agende, ki je prišla v za vlado Janeza Janše zelo pravem trenutku. Če ne, bi se zdaj ukvarjali z vsem, kar se je dogajalo v epidemiji in kar se bo še dogajalo po epidemiji,« izrabo ruske agresije na Ukrajino za notranjepolitične potrebe komentira politični analitik Andraž Zorko in dodaja, da je očitno, da je to že del predvolilne kampanje.