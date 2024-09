Vlada gradi nacionalni zdravstveni center za izredne razmere

Vlada bo izgradila nacionalni zdravstveni center za izredne razmere, katerega ocenjena vrednost znaša 87 milijonov evrov. Ta bo zagotavljal zdravstveno oskrbo tako za vojaške namene kot za potrebe javnega zdravstva. Projekt, za katerega se je v funkciji ministra za obrambo zavzel predsednik vlade Robert Golob, bodo zgradili na območju Bolnišnice Petra Držaja v Šiški v Ljubljani. Predvidena je gradnja novega trakta bolnišnice, velika 18.000 kvadratnih metrov, ki bo imel zmogljivost 160 bolnišničnih postelj, na vrhu pa tudi heliport.

Kot je po seji vlade še pojasnil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec, bo imela bolnišnica tudi premično komponento role 2. V času covida-19 Slovenija ni imela dovolj zmogljivosti, poleg tega bodo na voljo tudi dodatne ugrentne zmogljivosti za potrebe ljubljanskega kliničnega centra. Ta je glavni strokovni sonosilec projekta, pri njem pa sodelujeta obrambno in zdravstveno ministrstvo.

»V roku enega leta pričakujemo, da na bo uspelo projekt pripeljati tako daleč, da bo možna izdaja gradbenega dovoljenja, gradbena dela pa bi začeli v začetku leta 2026,« je dejal Črnčec. Objekt naj bi bil zgrajen in v celoti opremljen v roku dveh do treh let.

»Tu sem optimist in realist, da se bomo te časovnice lahko tudi držali,« je dejal Črnčec. Nosilec projekta je civilne narave, strokovnjaki iz UKC, podporo pa jim nudi vojaško osebje. To ni vojaško zdravstvo kot v starih časih, temveč se vojaško zdravstveno osebje tesneje prepleta s civilnim zdravstvom, da bo na voljo za uporabnike ves čas po presoji UKC.

Slovenija se je v preteklosti v zvezi Nato zavezala, da bo zagotavljala 50 bolniških postelj zaveznikom, s tem država izpolni tudi to zavezo.

Črnčec je na vprašanje, ali bo ostal državni sekretar tudi pri novem obrambnem ministru Borutu Sajovicu, zagonetno odgovoril, da bo državni sekretar zagotovo ostal do imenovanja novega ministra, kaj bo pa dan potem, pa več, ko bo ta dan prišel.