Vlada in sindikati pogajanja o zdravstvenem stebru ocenili za konstruktivna

Tako vladna kot sindikalna stran sta današnja pogajanja o novem plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo ocenili za konstruktivna. Strani sta danes obravnavali konkretni vladni predlog, ki je po oceni sindikatov še nepopoln, s pogajanji pa bodo predvidoma nadaljevali po ponedeljkovih centralnih pogajanjih.

Strani sta na današnjih pogajanjih po besedah predsednice Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešič Čujovič prišli do konkretnih vprašanj in do konkretnega predloga vlade. Ta je v enem delu še nepopoln, manjka plačna skupina J, je opozorila. A povedala, da vidi možnost, da se bodo naslednji teden začeli pogovarjati o konkretnih uvrstitvah v novem plačnem sistemu.

Dotaknili so se tudi vprašanja standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu, ki veljajo za še ne izpolnjeno stavkovno zahtevo, in prejeli nekatera zagotovila vladne strani. »Upam, da mislijo resno in da bomo dejansko pristopili k temu, da bomo prišli do boljših delovnih pogojev, ki niso zgolj plača,« je poudarila v izjavi za medije.

Po besedah ministra za javno upravo Franca Propsa, ki vodi vladno pogajalsko skupino v pogajanjih o zdravstvenem stebru, sta se strani danes dogovorili, da se sindikati do ponedeljkovih centralnih pogajanj opredelijo, kateri od vladnih predlogov je zanje sprejemljiv, nato pa se pogajanja nadaljujejo.

Zmanjšanje razmerja

med najnižjo in najvišjo plačo

Vsebine predlogov sicer po ponedeljkovih pogajanjih javnosti niso želel razkriti. Po informacijah, ki so prišle v javnost, pa bi bila po enem od predlogov osnovna plača v najnižjem plačnem razredu nove plačne lestvice določena v višini minimalne plače iz leta 2022, po drugem pa v višini aktualne minimalne plače. Med vladnimi predlogi se omenja tudi zmanjšanje predvidenega razmerja med najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju, in sicer iz 1:7 na 1:6, ter podaljšanje implementacije plačne reforme na pet let, v tem času pa naj ne bi bilo predvideno usklajevanje plač z inflacijo.

Ilešič Čujevič je poudarila, da so na sindikalni strani vedno pripravljeni delati intenzivno. Tako so vladni strani danes predlagali, da se dogovorijo za manjše delovne skupine, ki bi vzporedno pripravljale predloge in morebitne rešitve za nov plačni sistem. Na centralnih pogajanjih so se po njenih besedah pogovarjali, da je mogoče pogajanja zaključiti v prvi polovici letošnjega leta, verjetno še prej, je pojasnila.

Mediacija kot možna rešitev

za prekinitev zdravniške stavke

Na vprašanje, ali si država lahko privošči 1,3 milijarde evrov, kolikor naj bi po ocenah stale spremembe v plačnem sistemu, je Props odgovoril, da gre za širše vprašanje, kakšne »družbene pogodbe« si želijo državljani.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides se današnjih stebrnih pogajanj ni udeležil, kar Props obžaluje. Meni, da bi lahko sindikat na marsikatero stvar, ki jo izpostavlja, danes našel vsaj nakazan odgovor. Upa, da se bo sindikat pogajanj v prihodnje udeleževal. Sicer pa predlogi, ki so jih obravnavali danes, vključujejo tudi delovna mesta zdravnikov.

Medtem so pogajanja vladne strani s sindikatom Fides glede odprte zdravniške stavke zadnjič potekala prejšnji teden. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je za Val 202 dejala, da je za nadaljevanje pogovorov.

»Mislim, da se moramo tudi na naši strani zelo potruditi, mogoče razmišljati tudi o kakšnih novih rešitvah, na primer mediacija je ena taka stvar, ki bi morda premaknila stvari naprej,« je povedala. Po njenih besedah je sicer vlada v pogajanjih pripravljena »ponuditi marsikaj«, ne more pa ponuditi karkoli, kar ima finančne posledice v letu 2024.

Tudi predsednik zdravniškega sindikata Fides Damjan Polh je na vprašanje, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se pogovori med vlado in zdravniškim sindikatom Fides spet začeli, odgovoril, da lahko pomislijo na mediacijo. »Lahko poiščemo mediatorja, ki bo pripravljen, ki ga bosta sprejeli obe strani in mogoče bo tretji lažje prišel do zaključka,« je povedal v izjavi za Val 202.