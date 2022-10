Vlada je dala zdravnikom obljubo, denarja pa ne

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in namestnik vodje pogajalske skupine Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Gregor Zemljič sta podpisala sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti Fidesa.

Sporazum predvideva oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja, je povedal minister, ne dotika pa se obstoječih plač, tako imenovanih obližev za odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu. Plače zdravnikov in zobozdravnikov ostajajo takšne, kot so bile pred sporazumom.

Zakon šele julija leta 2023

Vlada se je s sporazumom zavezala, da bo ločen plačni zdravstveni steber v okviru enotnega plačnega sistema javnega sektorja oblikovala do 1. aprila prihodnje leto in ga nato do 30. junija vložila v zakonodajni postopek. Fides seje zavezal, da do teh datumov ne bo stavkal.

Minister je povedal, da bodo v okviru posebnega stebra urejene specifike, povezane z delom, odgovornostjo in plačilom zdravnikov in zobozdravnikov na način in v rokih, kot so določili v tem sporazumu.

Če zaveze iz sporazuma ne bodo izpolnjene in bo prišlo do stavke zdravnikov in zobozdravnikov, bo vlada zagotovila nadomestilo plače za stavko.

Gregor Zemljič iz Fidesa je podpis sporazuma označil kot prebojni prvi korak. FOTO: Črt Piksi

Minister Bešič Loredan: Zgodovinski dogodek

Minister za zdravje je ponovno povedal, da je nujno odpraviti plačna nesorazmerja v zdravstvu. FOTO: Črt Piksi

Gregor Zemljič, Fides: Preboj in prvi korak

Minister za zdravje je sporazum označil kot zgodovinski dogodek, ki pomeni prepotrebni začetek sprememb, katerih ključni del je plačni sistem. Poudaril je, da so zdaj mnogi zdravniki in zobozdravniki plačani manj kot drugi v zdravstveni ekipi, kar je unikum v Evropi in svetu. Menil je – kot že večkrat doslej -, da je ta sorazmerja nujno treba odpraviti. S sporazumom o Vendar sporazum odprave plačnih nesorazmerij ne omenja. Pogajanja tečejo naprej, je povedal minister, časovnega okvirja za odpravo nesorazmerij ni navedel.

V imenu okoli 7400 zdravnikov, ki delajo v javnem zdravstvu se je namestnik vodje pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič zahvalil ministru za konstruktivni pristop. Sporazum je označil kot preboj in prvi korak k celoviti rešitvi za dosego 10-letnega cilja, za katerega si je prizadeval predsednik Fidesa Konrad Kuštrin.

Čeprav je minister dejal, da so plačna nesorazmerja v slovenskem zdravstvu unikum v Evropi in svetu, saj imajo drugi zdravstveni delavci višje plače od zdravnikov, kar je nesprejemljivo in je nujno treba uravnotežiti, je to stvar prihodnjih pogajanj., Gregor Zemljič iz Fidesa pa je povedal, da je cilj Fidesa urediti področje srednjeročno in dolgoročno, zato se z vlado niso spustili v trgovanje za posamezne plačne razrede. Povedal je, da so člani Fidesa s vsebino sporazuma zadovoljni.

Mladi zdravniki: Dobili nismo ničesar, razen obljub.

Na podpisani sporazum so se ogorčeno odzvali mladi zdravniki, ki so zapisali, da tudi po podpisu sporazuma zdravnik na začetku kariere na urgenci še naprej dela za 5,5 evra neto na uro, vrhunski nevrokirurg operira možgane za 14,4 evra na uro.

»Razočaranje med mladimi in tudi mnogimi starejšimi zdravniki je veliko. Že sedaj imamo 1000 zdravnikov premalo, ne mine teden, ko ne izvemo za odhod še kakšnega zdravnika iz sistema. Drvimo v smer balkanskega zdravstva,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da tisti zdravniki in zdravnice, ki še vztrajajo, vzdržijo zato, ker jim ni vseeno za mame, dedke, otroke, prijatelje, sosede, vse bolnike in bolnice.

V nadaljevanju so zapisali, da ne verjamejo obljubam države. Zakaj ne? »Ker ta goljufa vas in nas, ko obljublja in zaračunava vsem dostopne storitve, ki pa vidimo, da jih ni. In ker ne bi bilo prvič, da nas je kakšna vlada prinesla okoli. Upamo, da bo ta dokazala, da se motimo.«

Kje je predsednik Fidesa

Konrada Kuštrina, ki je sicer predsednik Fidesa in vodja Fidesova pogajalske skupine, tudi danes ni bilo na pogajanja, njegov namestnik Zemljič pa ni vedel, ali bo še kdaj sodeloval na pogajanjih ali ne. Na vprašanje, zakaj predsednika in vodje pogajalske skupine ni in kje je – govori se, da je moral odstopiti zaradi groženj ob napovedani stavki – je dejal, da so to preveč intimna vprašanja.