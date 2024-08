Vlada opravila razpravo o davčnih spremembah, dokončna odločitev v petek

Vlada je danes obravnavala paket davčnih sprememb, dokončno pa bodo ukrepe predvidoma sprejeli na petkovi dopisni seji. Odprtih je namreč še nekaj manjših tehničnih vprašanj, je dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je zatrdil, da je predlog zakonskih sprememb koalicijsko usklajen.

S predvidenimi davčnimi spremembami naslavljamo pomembno razvojne izzive, predvsem da bi povečali produktivnost in mednarodno konkurenčnost ter odpravili pomanjkljivosti obstoječega davčnega sistema, je povedal Boštjančič.

Predlogi zajemajo ukrepe za privabljanje Slovencev v tujini in tujcev. Poleg tega je predvideno olajšano nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, z ugodnejšo davčno obravnavo pa naj bi inovativnim zagonskim podjetjem pomagali pri nagrajevanju zaposlenih z deleži oz. opcijami za njihovo prodajo ter pri zagotavljanju likvidnosti.

Znižuje se tudi meja za normirance. Po Boštjančičevih besedah je ta sistem postal sredstvo davčne optimizacije. Ta ukrep je naletel na kritike Obrtno-podjetniške zbornice.

Kritike gospodarstva

Gospodarsko ministrstvo po navedbah ministra Matjaža Hana za zdaj ni zadovoljno z vsemi rešitvami iz svežnja predlogov davčnih sprememb, ki ga je danes obravnavala vlada. Ob robu dogajanja na sejmu Agra je izrazil željo po dodatnih usklajevanjih in pa, da bo davčna zakonodaja gospodarstvu pomagala, ne povzročala dodatnih težav.

Boštjančič je kritike gospodarstva označil za politikanstvo: »Ministrstvo za gospodarstvo podpira ukrepe in razvojno naravnanost, imajo pa dodatne predloge, ki večinoma izhajajo iz predlogov gospodarskih združenj. Nisem slišal kritik, da bi bili ukrepi napačni, ampak da je potrebna še cela vrsta drugih ukrepov, kar pa je delo vlade.«

Glede bonitete na električna vozila za podjetja je Boštjančič dejal, da »gre za tipičen primer dobrega sodelovanja in kompromisa različnih resorjev. Finančno ministrstvo je zagovarjalo hitrejšo vpeljavo bonitete tudi na električna vozila, ministrstvo za okolje pa je želelo čimkasnejšo vpeljavo prispevka. To se bo zgodilo čez pet let. Še vedno pa bo razlika med električnimi vozili, ki bo za polovico nižja, kot velja za vozila z motorjem na notranje zgorevanje.«