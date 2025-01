Vlada še ne bo razrešila treh svetnikov agencije za energijo

Po decembrskem pozivu premiera Roberta Goloba sta od petih članov sveta Agencije za energijo odstopila dva člana, Mitja Breznik in Sandi Šterpin, ostali so Franc Žlahtič, Janez Kopač in Borut Bratina. Zanje naj bi vlada, kot je prejšnjo sredo napovedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, danes na seji predlagala razrešitev, o kateri bi nato odločal državni zbor. Člane sveta na predlog vlade namreč imenujejo in razrešujejo poslanci.

Vlada vztraja na tem, da se tri člane Agencije za energijo razreši.

A kot kaže, naj bi si na vladi premislili. Vlada je o tem razpravljala, vendar dokončne odločitve še ni, saj je vmes prišel dopis evropske komisije. Ministrstvo za okolje (MOPE) bo tako pripravilo odgovor na dopis, ki opozarja na zelo verjetno preseganje dovoljenega vpliva na neodvisnega regulatorja energetskega trga. V vladi menijo, da pozna komisija le eno stran zgodbe. Še vedno menijo, da je treba tri člane agencije razrešiti.

Bo pa vlada pripravila interventni zakon za pomoč najbolj prizadetim zaradi novih omrežnin. Tak zakon bi lahko sprejeli že prihodnji teden.

Vlada namreč meni, da je Agencija za energijo zavajala, saj je poudarila, da 90 odstotkov gospodinjstev plača manj, deset odstotkov pa več. A to so tisti, ki so vlagali v čiste tehnologije in so kaznovani. Tako je agencija sporočila 90 odstotkom gospodinjstvom, naj ne gredo v čiste tehnologije, saj bodo kaznovani.

Na vladi še vedno menijo, da je treba tri člane agencije razrešiti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Agencija ima zvezane roke

Vladni govorec Matej Arčon je na današnji novinarski konferenci na vprašanje, kako komentira pismo iz Bruslja oz. dejstvo, da je evropski generalni direktorat za energetiko zaskrbljen nad dogajanjem v Sloveniji, odgovoril: »Zaskrbljen si lahko samo takrat, ko poznaš eno plat zgodbe. Zato želimo predstaviti tudi drugo plat zgodbe, ker menimo in ocenjujemo, da so bili državljani in državljanke s strani komisije zavedeni. Kot agencija sama trdi, 90 odstotkov državljanov in državljank ostaja na istem ali na boljšem, hkrati pa kaznuje približno 10 odstotkov ljudi, tiste, ki so šli na čisti vir energije, električne avtomobile in sončne elektrarne. Tisti so kaznovani. In kaj je zdaj pomembno pri tem? Sporočamo 90 odstotkom državljanom, da naj ne gredo na čisti vir energije, ker bodo za to kaznovani.«

Dodal je, da je Slovenija kot ena najbolj prodornih držav na področju zelene transformacije svoj cilj zastavila in bo do njega prišla do leta 2030. Agencija pa, tako je dejal Arčon, je s svojim ravnanjem ta zeleni prehod blokirala. Vlada je nato, je še poudaril Arčon, blokirala cene energije, da bi preprečila njeno bistveno podražitev.

Agencija za energijo je v sredo vlado na spletni strani pozvala, naj raje čim prej predlaga manjkajoče člane sveta agencije, ki je od konca lanskega decembra zaradi odstopa dveh članov nesklepčen. Svet, ki je po zakonu šestčlanski, ima zaradi spora glede novega obračuna omrežnine trenutno le tri člane in ne more sprejemati nobenih odločitev. Niti o predlogih, ki jih pošilja MOPE.

30. decembra lani je MOPE že odprl poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta agencije, ministrstvo bo listo kandidatov poslalo vladi, ta pa bo nato predlog kandidatov posredovala v državni zbor. Kandidata lahko predlaga tudi vlada sama.