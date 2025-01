Omrežnine pripeljale še do grožnje s prekrškovnim postopkom

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija je na direktorat za energijo poslala dopis, v katerem v zvezi s sistemom obračunavanja omrežnine opozarja na veljavno zakonodajo EU o neodvisnosti regulatorjev. Če bo vlada sprejela ukrepe, ki bi posegli v neodvisnost agencije za energijo, bi lahko komisija sprožila postopek ugotavljanja kršitev obveznosti po pravnem redu EU.

Agencija za energijo je decembra in nato še januarja evropsko komisijo obvestila o dogajanju v zvezi z uvedbo novega sistema obračunavanja omrežnine v Sloveniji, opisala je tudi dogajanja v zvezi s poskusi poseganja v neodvisnost regulatorja. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je namreč predlagalo vrnitev omrežninskega sistema na prejšnje stanje, potem je vlada pozvala člane sveta agencije k odstopu, dva od petih pa sta to tudi dejansko storila.