Vlada naj razmere v zdravstvu uredi v mesecu dni

V koordinaciji zdravniških organizacij pričakujejo, da bo vlada razmere v zdravstvu uredila v mesecu dni. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci, bodo v kratkem na vlado naslovili takšen poziv, pri čemer so opozorili, da je stanje v zdravstvu zaradi odhodov zaposlenih in slabih delovnih pogojev resno. Predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Igor Dovnik je uvodoma vse ljudi pozval k cepljenju. Po njegovih besedah odrasli, ki se cepijo, izrazijo solidarnost do otrok, ki so bili v prejšnjih valovih epidemije prikrajšani za šolanje in vrstniške stike.



Na sestanku so sicer govorili o stanju v zdravstvu, ki je po oceni Dovnika izjemno resno. »Smo blizu tega, da sistem ne bo zmogel več tega, kar bodo prebivalci na področju zdravstva potrebovali,« je opozoril Dovnik. Izvršni sekretar Slovenskega zdravniškega društva Matija Cevc se je opozorilu pridružil. Kot je povedal, kadrovske stiske ne beležijo le med medicinskimi sestrami, pač pa tudi med zdravniki. »Stvari so kritične že zdaj, še bolj kritične pa bodo v bližnji prihodnosti, ko bodo zdravniki prerazporejeni na covid oddelke,« je dejal. In dodal, da je treba pripraviti pravno podlago, ki bo olajšala situacijo. Med rešitvami je Dovnik omenil spodbude zdravnikom, da bodo lažje delali. Po njegovih besedah do težav prihaja tudi pri specializacijah zdravnikov.



10.35 Na Hrvaškem dodatno zrahljali ukrepe za gostince



Lastniki kavarn in barov na Hrvaškem lahko od danes goste znova postrežejo tudi v zaprtih prostorih. Z začetkom novega šolskega leta 6. septembra pa nameravajo pouk ob nekoliko spremenjenih ukrepih in priporočilih za učence in dijake v celoti organizirati v šolah. Ostale epidemiološke ukrepe, ki so veljali v prejšnjih 15 dneh, so podaljšali. Hrvaški štab civilne zaščite je po pogovorih s predstavniki gostincev z današnjim dnem ugodil lastnikom kavarn in barov, ki so zahtevali obratovanje v zaprtih delih lokalov, kot to lahko že nekaj mesecev počnejo v restavracijah. V preteklih mesecih so sicer v večini gostinskih lokalov obratovali zgolj na terasah in na odprtem.



Epidemiologi so določili, da je pred vstopom v zaprti del lokala treba razkužiti roke. Obvezna je tudi obrazna maska, razen ko gosti sedijo za mizo. Lastniki lokalov bodo morali določiti največje možno število gostov glede na velikost lokala, ker bo potrebno zagotoviti ustrezno razdaljo med njimi. Priporočajo prezračevanje prostorov v čim večji meri. Obratovalnega časa niso spremenili, kar pomeni, da bo večina lokalov še naprej odprta do polnoči. Izjema so nočni klubi, ki jim delovnega časa niso omejili, če imajo vsi obiskovalci evropska digitalna covidna potrdila, strežba pa poteka na terasi ali v odprtem prostoru lokala.

