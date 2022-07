Država bo plačala cenejši plin

Že nekaj časa je znano, da bo vlada določila zgornjo mejo cene plina in prodajalcem pokrila razliko ob prodaji energenta z izgubo. Enako kot pri električni energiji bo omejitev cen začela veljati 1. septembra. Odločitve, sprejete na današnji seji, je predstavil minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

V nasprotju z zamrznitvijo cen elektrike, kjer vlada pričakuje pomoč proizvajalcev elektrike in na tej podlagi delitev bremen, pri zamrznitvi cen plina stroškov in izgube trgovcev vlada ne more pokriti v sodelovanju s proizvajalci, saj ves zemeljski plin uvažamo. Zanimiva bo tudi primerjava cen plina in kurilnega olja.

Od 1. septembra do 31. avgusta bodo cene plina za gospodinjstva omejene na 0,073 evra na kilovatno uro, za male poslovne uporabnike pa na 0,079 evra na kWh. Država bo sprejela nekaj bremena nase, je povedal minister Kumer, saj je že znižala stopnjo davka na dodano vrednost na 9,5 odstotka in prepolovila trošarine.

Na leto bodo gospodinjstva prihranila med 90 n 130 evri, kar pomeni približno 10 odstotkov, če imajo najcenejše dobavitelje. Pri anjdražjih dobaviteljih pa bodo prihranki še višji.

Med zaščitene kategorije, ki bodo tudi imele cenejši plin, so bolnišnice, zdarvstveni domovi, dijaški in študentski domovi, pa tudi socialne ustanove. Ti nekoliko večji uporabniki bodo na leto prihranili 1300 evrov, pri srednje dragih dobaviteljih 8700 evrov, pri najdražjih pa kar 14.000 evrov.

Mali poslovni uporabniki, ki porabijo do 100.000 kWh plina, bodo pri cenejših dobaviteljih prihranili 205 do 319 evrov, pri dražjih dobaviteljih pa med 350 do 1420 evrov.