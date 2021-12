Vlada odkriva multilateralizem s pomočjo ZDA

V nadaljevanju preberite:

Če bi bila slovenska kandidatura za nestalno članico Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024–2025 skrbno načrtovana vnaprej in plod avtonomnega razmisleka vlade s strinjanjem opozicije, bi vlada slovensko kandidaturo napovedala pred letošnjim jesenskim zasedanjem Generalne skupščine OZN. To je namreč idealna priložnost za predstavitev kandidature in prva lobiranja za podporo. Država članica mora za izvolitev uspešno prepričati dve tretjini članic, kar je za Slovenijo, ki diplomatskih predstavništev v tretjem svetu skoraj nima, velik zalogaj.