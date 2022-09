Vlada sprejela dolgoročni načrt s področja obnovljivih virov energije

Vlada je sprejela prvi dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije. Dokument, ki je pripravljen za petletno obdobje, med drugim predvideva, da bo letos za izplačevanje podpor implementaciji uporabe obnovljivih virov energije porabljenih 110 milijonov evrov.

Dolgoročni načrt je po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo ključen dokument, ki je obenem celovit pregled vseh razpoložljivih ukrepov in spodbud ter podlaga za zagotavljanje stabilnosti finančnih podpor, med drugim z opredeljeno določeno namensko porabo prispevka za obnovljive vire energije.

Povečati oskrbo z energijo domačega izvora

Razogljičenje energetskega sistema s povečano rabo obnovljivih virov je nujno za doseganje podnebnih ciljev EU za leti 2030 in 2050. Neodvisno od tega pa je zaradi energetske krize in možnosti motenih dobav energentov v prihodnosti treba znižati uvozno odvisnost Slovenije in povečati zanesljivost oskrbe z energijo domačega izvora, so dodali na ministrstvu v sporočilu za javnost.

Vlada je decembra lani v okviru letne energetske bilance za leto 2021 že sprejela nekatere vsebine, ki se zdaj celovito urejajo tudi v tem načrtu, ob upoštevanju aktualnih razmer na energetskih trgih pa se tudi spreminjajo in nadgrajujejo.

V načrtu je med ostalim izračun, da bo ob upoštevanju zniževanja prispevkov zaradi regulacije cen električne energije letos zbranih 113 milijonov evrov prispevkov za obnovljive vire energije, za leto 2023 pa bo ta znesek znašal 150 milijonov evrov.

Dokument prav tako predvideva, da bo letos za izplačevanje podpor implementaciji uporabe obnovljivih virov energije porabljenih 110 milijonov evrov, za statistične prenose iz leta 2021 pa 15 milijonov evrov.

Za prihodnje leto ministrstvo načrtuje nove izdatke, in sicer za naložbeno pomoč po novo zastavljeni shemi za samooskrbo ter za neposredno podporo proizvodnim napravam iz obnovljivih virov energije do 500 kilovatov, nekoliko več pa tudi za statistične prenose iz leta 2022, 20 milijonov evrov.

Ministrstvo za infrastrukturo od Agencije za energijo pričakuje, da bo izvajala dva javna poziva letno za vstop v podporno shemo obnovljivim virom energije, seveda ob upoštevanju novega interventnega zakona, s katerim se ukinjajo podpore napravam za soproizvodnjo toplote in električne energije na zemeljski plin, so sklenili.