Vodenje STA prevzema Igor Kadunc

Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije (STA) je na današnji seji za novega direktorja tiskovne agencije imenoval Igorja Kadunca, sicer nekdanjega generalnega direktorja Radiotelevizija Slovenija. Polni mandat bo nastopil 1. januarja prihodnje leto, že od 31. oktobra pa bo agencijo vodil kot vršilec dolžnosti direktorja, je po seji za STA povedal predsednik nadzornega sveta Mladen Terčelj.

Nadzorni svet je z razpisom iskal novega direktorja, saj bi se sedanjemu direktorju Bojanu Veselinoviču petletni mandat iztekel konec leta. Vendar pa je Veselinovič 30. septembra predčasno odstopil zaradi neuspešnih pogajanj z direktorjem vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Urošem Urbanijo glede financiranja javne službe STA, ki je zaustavljeno od začetka leta. Odpovedni rok se mu bo iztekel konec meseca, nadzorniki pa so odločili, da bo Kadunc vodenje družbe prevzel sprva kot v. d. direktorja, 1. januarja 2022 pa nastopil poln mandat.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Odločitev je bila sprejeta z večino glasov nadzornikov, je povedal Terčelj, ki je ob tem še ocenil, da bo novi direktor prišel na to mesto s svežimi močmi in bo lahko nadaljeval pogovore z vlado, za katere pa upa, da bodo konstruktivni.

Kadunc je že po vloženi kandidaturi na družbenih omrežjih zapisal, da se je prijavil zato, ker je (pravilno) ocenil, da se ne bo prijavil noben izkušen manager, ker je usoda STA zelo negotova in ker zakon ter razpis zahtevata izjemne pogoje, to je 10 let delovnih izkušenj v ali z mediji, od tega vsaj pet let vodstvenih izkušenj. »Prijavil sem se, ker je celo direktor Ukoma, če sem ga prav razumel, povedal, da tudi vladna stran nima kandidata,« je dodal.

STA si po njegovih besedah zasluži direktorja, ki se bo spopadel z vsemi izzivi, ki so po finančnem izčrpavanju pred njo. »Verjamem, da jim bomo s kolektivom, ki je podelil novemu odgovornemu uredniku 98,5-odstotno podporo, kos,« je zapisal. Po njegovih besedah se nima nihče pravice igrati s tako pomembno medijsko ustanovo, zato misli, da morajo vsi, ki ji lahko kakorkoli pomagajo, to tudi storiti.

Kadunc je sicer nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija. Največji javni medijski zavod je vodil v letih 2017 - 2021. Bil pa je tudi pomočnik direktorja od 1996 do 2001.