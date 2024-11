Vodovodna in Verovškova bosta zaradi del dlje časa zaprti

Zaradi obnove vodovoda in ceste bosta v Ljubljani v prihodnjih tednih vzpostavljeni zapori na Vodovodni cesti in Verovškovi ulici. Vodovodna cesta bo v delu pred križiščem z Verovškovo ulico zaprta od ponedeljka do predvidoma 23. decembra, Verovškova ulica pa na odseku pri križišču z Verovškovo od 21. novembra do prav tako predvidoma 23. decembra.

Ljubljansko občinsko podjetja Voka Snaga je na javnem naročilu za obnovo vodovoda na delu Verovškove ulice in Vodovodne ceste in spremljajoči obnovi križišča med obema ljubljanskima prometnicama ter Vodovodne ceste med križiščem z Verovškovo cesto in poslovno stavbo Voka Snaga sicer izbrala družbo Prenova - Gradbenik.

Ta je kot edina oddala ponudbo na javnem naročilu, dela bo po njej izvedla za 1,99 milijona evrov brez davka.

Predvsem območje Verovškove ulice predstavlja gospodarsko pomemben del prestolnice, saj imajo tam prostore številna podjetja, kot, denimo, Lek Sandoz in Novartis. Prav ti podjetji se na območju tudi širita. Sandoz, denimo, gradi center za razvoj podobnih bioloških zdravil.