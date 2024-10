Napovedanih več nočnih zapor na Dunajski cesti, prva danes

Oktobra in novembra bo za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, v nočnih urah večkrat zaprta Dunajska cesta v Ljubljani na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Prva takšna zapora bo nocoj in v soboto od 21. ure do najpozneje 5. ure zjutraj, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Od 21. ure do najpozneje 5. ure bo omenjeni odsek zaprt tudi 25. in 26. oktobra ter 9., 16., 20., 27. in 29. novembra. Obvoz bo mogoč prek Tivolske in Celovške ceste ter Drenikove in Samove ulice. Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Dela v okviru evropsko sofinancirane gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto, ki bo namesto sedanjih štirih tirov pripravljen za šest tirov, so stekla na začetku januarja. V prvi fazi je poleg ureditve novega nadvoza predvidena še nadgradnja osrednjega dela Železniške postaje Ljubljana z ureditvijo novega postajnega poslopja, v nadaljevanju pa še nadgradnja nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto.

Dela naj bi bila zaključena leta 2027.