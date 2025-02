Vojko Volk s papirnato zamenjavo krepi svoj vpliv v kabinetu predsednika vlade

Združevanje in razdruževanje funkcij na področju varnosti in zunanjih zadev se je v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba spreminjalo skozi čas, a ključno vlogo na tem področju, kljub številnim kritikam in nezadovoljstvu koalicijskih partnerjev iz SD in Levice, še vedno ohranja Vojko Volk, čigar glavna prednost je skoraj neomajno zaupanje predsednika vlade. Na začetku mandata je bil Volk v kabinetu predsednika vlade zadolžen za mednarodne zadeve, dr. Andrej Benedejčič za nacionalno in mednarodno varnost, dr. Anton Grizold pa obrambno in varnostno politiko.

Benedejčič je kabinetno zaposlitev zamenjal za ponovno službovanje na prestižnem položaju slovenskega veleposlanika v zvezi Nato, profesor obramboslovja in nekdanji obrambni minister Anton Grizold pa se je upokojil. S temi odhodi je Volk poleg mednarodnih zadev prevzel tudi področje nacionalne in mednarodne varnosti. S tega okrepljenega položaja se je proameriško in proizraelsko usmerjeni politik vmešaval v kadrovske zadeve slovenske diplomacije, v ključne zunanjepolitične odločitve države, kot sta (ne)priznanje Palestine in zamejevanje odnosov s Kitajsko.

Zdaj pa so iz kabineta predsednika vlade sporočili, da bo Volk od zdaj pristojen »zgolj« za nacionalno in mednarodno varnost, področje zunanjih zadev pa da bo prevzela izkušena diplomatka Maja Božović, ki je bila že do zdaj zaposlena v kabinetu predsednika vlade kot svetovalka za zunanje zadeve. A Maja Božović ne bo imenovana na funkcijo državne sekretarke za to področje, Volkovo področje bo pokrivala z dosedanjega svetovalskega položaja.

Poznavalci ocenjujejo, da se s to papirnato zamenjavo prav nič ne spreminja v ustroju dela kabineta, saj bo Maja Božović od 1. marca še naprej opravljala delo, ki ga je že do zdaj. Volku, ki bo tudi v prihodnje sprejemal ključne odločitve na tem področju, bo (operativno) asistirala pri zunanjih zadevah. Iz diplomatskih vrst je mogoče slišati opazke, da bi si izkušena profesionalka, ki je dolgo službovala v evropski službi za zunanje sodelovanje (EAAS), zaslužila položaj državne sekretarke, sploh z vidika feministične zunanje politike, ki je postala del slovenske zunanjepolitične strategije vlade Roberta Goloba.

V prelomnih časih v evroatlantskih odnosih, ko v Ukrajini še vedno divja vojna, sta nacionalna in mednarodna varnost pomembnejši od zunanjih zadev, zato Volk po oceni poznavalcev zgolj krepi svoj položaj v slovenski zunanji politiki. Še posebno ob dejstvu, da se je predsednik vlade Robert Golob v letu pred volitvami, kot je napovedal, umaknil iz zunanje politike. Na področju zunanjih zadev Golob opravlja le še »nujne tekoče posle«.