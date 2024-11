Odnos do Kitajske razklal vrh slovenske politike

Odnos med predsednikom vlade Robertom Golobom in predsednico republike Natašo Pirc Musar je večinoma turbulenten, politično sobivanje nosilcev najvišjih političnih funkcij v državi pa naporno in občasno zaznamovano z odprtimi konflikti. Zadnji je v javnost prišel po tem, ko je predsednica republike v Slovenijo povabila kitajskega predsednika, kabinet predsednika vlade pa je na drugi strani v Slovenijo povabil alžirskega predsednika države.

Kljub temu da je bilo v začetku dogovorjeno, da se bosta srečevala in usklajevala na redni mesečni ravni, je bil ta dogovor že kmalu prekinjen, opravičila, da se sestanka zaradi delovnih obveznosti ne utegne udeležiti, pa so v glavnem prihajala iz kabineta predsednika vlade. Nazadnje sta se predsednik vlade in predsednica republike srečala na delovnem sestanku marca letos, kasneje je sledilo nekaj priložnostnih in ad hoc srečanj na različnih dogodkih, kot je bilo na primer odprtje olimpijskih iger v Parizu.

Kdaj točno se bosta danes sestala, ostaja zavito v tančico skrivnosti, po informacijah iz obeh taborov se bo to zgodilo popoldne. Kot kaže, bo delovno srečanje med predsedničinim srečanjem z veleposlaniki držav članic EU (EU HoMS) v Sloveniji, ki je na urniku ob 14.30 in pred njenim obiskom ob odprtju nove stavbe matične OŠ Frana Albrehta Kamnik, ki se začne ob 18. uri.

Doslej ne kabinet predsednika vlade ne urad predsednice republike javnosti nista vnaprej obveščala o srečanju med Golobom in Natašo Pirc Musar. Tokrat so informacije glede srečanja pricurljale iz kabineta predsednika vlade. Neuradno v uradu predsednice republike domnevajo, da ob padcu rejtingov stranki Svoboda in ob še dodatnem padcu podpore vladi Roberta Goloba želijo krivdo delno prevaliti tudi na predsednico republike in jo v javnosti prikazati za prepirljivo. Pa da se bo srečanje danes, ki bo zelo verjetno ocenjeno kot produktivno, zgodilo samo zato, ker naj bi koristilo predsedniku vlade.

Dodatna zaostritev

Odnosi med Golobom in Natašo Pirc Musar so se dodatno zaostrili prejšnji teden, ko je Golobov svetovalec za zunanjo politiko Vojko Volk na novinarski konferenci javno povedal, da je predsednica republike v Slovenijo povabila kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Volka je uradno zmotilo, da ni bil obveščen o vabilu Pirc Musarjeve kitajskemu predsedniku, in je zahteval dodatna pojasnila zunanjega ministrstva, ki je vabilo formalno odposlalo. Naši viri pa nam vedo povedati, da je bil cilj Golobovega državnega sekretarja, ki je znan po izrazito protikitajskih stališčih, zminirati obisk kitajskega predsednika vlade.

Golobovemu krogu svetovalcev na zunanjem in varnostnem področju obisk kitajskega predsednika Xi Jinpinga v Sloveniji nikakor ni pogodu. Golobov krog v neformalnih pogovorih pogosto tudi kritizira obiske na Kitajskem tako gospodarskega ministra in podpredsednika vlade Matjaža Hana kakor tudi zunanje ministrice Tanje Fajon, ki prav tako prihaja iz SD.

Golobovi pravijo, da so ti obiski za Slovenijo politično škodljivi, v gospodarskem smislu pa da ne dajejo nobenih rezultatov, ker je v trgovinski bilanci med državam enormen primanjkljaj na strani Slovenije, ki da po intervencijah obeh ministrov le še narašča.