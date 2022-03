Vojna že povzroča izpad prihodkov slovenskemu turizmu

V nadaljevanju preberite še:

Turistična združenja opozarjajo, da vojna v Ukrajini zaradi izpada gostov Ukrajine in Rusije dodatno upočasnjuje okrevanje panoge po pandemiji in povzroča izpad prihodkov. Pogledali smo, katere so najbolj prizadete destinacije, kako pomembni so zanje gostje iz omenjenih dveh držav in kakšno pomoč si lahko zaradi nastale situacije obeta turistična panoga.