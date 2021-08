Vojska vabi tudi s štipendijo v ZDA

V nadaljevanju preberite:

Slovenska vojska med enega ključnih izzivov za prihodnost šteje ureditev kadrovskih razmer. Pomladitve svojih vrst se je vojska lotila že pred časom z vrsto prijemov in med drugim tudi s kampanjo, ki naj bi popularizirala vojaški poklic med mladimi. Kot običajno, pa je denar najbolj učnikovito sredstvo za prepričevanje ljudi, zato so dijakom in študentom ponudili štipendije. Verjetno najmikavnejša in gotovo najtežje dosegljiva pa je štipendija za štiriletni študij na ameriški vojaški akademiji West Point.